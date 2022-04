Vincom Mega Mall Smart City sắp khai trương – tâm điểm sầm uất phía Tây dậy sóng

Top 3 TTTM lớn nhất hệ thống Vincom

TTTM Vincom Mega Mall Smart City sở hữu diện tích mặt sàn lên tới 68.000 m2. Đây là "siêu" trung tâm thương mại nổi có diện tích lớn nhất trong hệ thống Vincom được đưa vào vận hành trong năm 2022.

Được thiết kế 3 tầng nổi và 5 cổng vào, Vincom Mega Mall Smart City gây ấn tượng đặc biệt bởi công nghệ hiện đại, từ bãi đỗ xe nổi có sức chứa 700 ô tô và 3000 xe máy, dễ dàng di chuyển đến trung tâm thương mại với 4 chuyến xe VinBus từ trung tâm thành phố. Tất cả mang đến những trải nghiệm hiện đại, nhanh và tiện ích nhất cho người đến mua sắm.

Vincom Mega Mall Smart City chính thức ấn định ngày khai trương vào 28/04

Hướng tới những trải nghiệm mới mẻ, trung tâm thương mại thế hệ mới này đột phá thiết kế khi đưa thiên nhiên vào bên trong, ngay tại tầng 1, khách mua sắm sẽ choáng ngợp với dòng sông nhân tạo chảy uốn lượn từ đầu đến cuối. Các gian hàng mua sắm và cafe được bài trí dọc dòng sông này, từ đó mang đến cảm xúc mua sắm hoàn toàn khác biệt và thú vị. Cùng với thác nước công nghệ cầu vồng 360 độ trong nhà đầu tiên tại Việt Nam và những điểm check-in tuyệt đẹp từ những cây cầu trong nhà độc đáo, Vincom Mega Mall Smart City mang đến không gian tận hưởng, vui chơi, mua sắm đặc biệt dành cho quý cư dân và khách hàng.

Annam Gourmet tại Vincom Mega Mall Smart City lần đầu tiên mang đến các sản phẩm nhập khẩu cao cấp tại khu vực phía Tây thành phố

Với mục tiêu đem đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, hợp xu hướng dành cho khách hàng thế hệ mới, Vincom Mega Mall Smart City quy hoạch gần 130 gian hàng trong nước và quốc tế với đầy đủ các nhu cầu mua sắm, giải trí. Tại đây được tích hợp 03 siêu thị lớn như Annam Gourmet với các sản phẩm nhập khẩu, khu vực lounge rượu vang và đồ Âu đầu tiên tại Hà Nội; Siêu thị hàng gia dụng Nhật Bản Kohnan Japan với phong cách tối giản và tinh tế; siêu thị tiêu dùng WinMart với danh mục sản phẩm tươi ngon dành cho mọi gia đình.

Đây cũng là thiên đường mua sắm khi mang đến các thương hiệu thời trang mới (AMM, Determinant, HLA, Aristino, JM Dress…), phụ kiện thời thượng (LYN, Owndays), đồ thể thao (Fila, Converse, Vans, Skechers, Sneaker Buzz), beauty zone được giới trẻ yêu thích (The Body Shop, The Faceshop, Innisfree, Beauty Box, Cocolux, Sammi Shop) và điểm đến dành cho các golfer tại Mipa Golf với phòng tập golf 3D, áp dụng công nghệ SG Golf mới nhất của Hàn Quốc và không gian café sang trọng trong cửa hàng.

Đặc biệt, lần đầu tiên, thế giới Wolfoo City dành cho trẻ nhỏ - nơi các bé lần đầu tiên gặp gỡ nhân vật sói Wolfoo 7 tỷ view trên Youtube, trường đua F1 mini trong nhà VS Racing cá tính dành cho các bạn trẻ và studio Okara 4.0 sẽ là những điểm đến có 1 – 0 – 2, đem đến trải nghiệm công nghệ và giải trí tuyệt vời.

Điểm "ăn – chơi – check in" mới tạo cú hích cho BĐS Tây Hà Nội

Nằm ở ngay tâm điểm sầm uất phía Tây thành phố, với quy mô rộng lớn, Vincom Mega Mall Smart City hứa hẹn thu hút nguồn khách khổng lồ gần 2 triệu người trong phạm vi 15 phút lái xe; bao gồm: gia đình cư dân sẵn có tại 50 khu đô thị xung quanh cùng học sinh, sinh viên tại 14 trường đại học cao đẳng và cư dân tại phía Tây thành phố…

Ngoài ra, đây là nơi lý tưởng để người dân Thủ đô tìm tới dịp cuối tuần với các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, giải trí nổi bật cùng không gian thoáng đãng thư thái nhờ thừa hưởng đầy đủ lợi thế hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa dạng, hấp dẫn từ đại đô thị Vinhomes Smart City.

Nằm tại khu vực tâm điểm tại phía Tây Hà Nội, Vincom Megamall Smart City là tâm điểm mua sắm mới của cư dân tại khu vực này.

Không chỉ dừng lại là một điểm vui chơi, mua sắm, giải trí của khu vực, Vincom Mega Mall Smart City đồng thời mang tới diện mạo mới cho Đại đô thị, kéo nguồn khách thượng lưu khổng lồ tới đây sẵn sàng chi tiêu, từ đó nâng giá trị cho các sản phẩm căn hộ.

Vincom Megamall Smart City là mảnh ghép tiếp theo hoàn thiện hệ tiện ích "all-in-one" đẳng cấp tại Vinhomes Smart City

Đặc biệt, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall là mảnh ghép cho hệ sinh thái "all in one" của đại đô thị Vinhomes Smart City, bao gồm Vinhomes, Vincom, Vinmec, Vinschool, VinBus. Đây chính là bảo chứng cho cuộc sống tiện nghi, hoàn hảo, mang lại trải nghiệm trọn vẹn, đủ đầy cho cư dân.

Sự kiện khai trương Vincom Mega Mall Smart City sắp tới sẽ góp phần đưa khu vực phía Tây trở thành tâm điểm phồn hoa mới với người dân Hà Nội, đồng thời tạo cú hích mạnh mẽ, là cơ sở cho BĐS khu vực bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Vincom Megamall Smart City khi đi vào hoạt động từ 28/4/2022 hứa hẹn sẽ trở thành "tâm điểm hot" nhất tại Hà Nội khi tiên phong là TTTM "thế hệ mới" đầu tiên của hệ thống Vincom danh tiếng nhất Việt Nam. TTTM thứ 81 này sẽ là dấu mốc đặc biệt của sự chuyển đổi "thế hệ mới" khi không chỉ mang tới những trải nghiệm đặc biệt từ kiến trúc, không gian tới những sản phẩm – dịch vụ lần đầu tiên có dành cho khách hàng mà còn vượt qua một trung tâm mua sắm giải trí đơn thuần để tạo nên điểm kết nối hội tụ và khám phá bất tận, trở thành điểm đến trải nghiệm đẳng cấp nhất ở khu vực đầu mối phía Tây Hà Nội cùng chuỗi các sự kiện văn hóa, âm nhạc, trải nghiệm công nghệ hấp dẫn trong dịp khai trương với các ca sĩ trẻ nổi tiếng: Đức Phúc, Justatee, Phương Ly, Mỹ Anh, GDucky, DJ Tripple D… Cập nhật tin tức và sự kiện: https://www.facebook.com/vmmsmartcity