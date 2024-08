VinFast tung loạt ưu đãi đặc quyền cho khách mua VF 7 trong tháng 8

Ưu đãi chồng ưu đãi, khách mua VF 7 tiết kiệm trăm triệu đồng

VinFast vừa chính thức tung những ưu đãi dành cho khách hàng đặt mua VinFast VF 7 từ 5-31/8 khi tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ (gồm pin) và 10 triệu đồng để sử dụng trong thẻ VinClub - chương trình khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup vừa ra mắt. Đặc biệt, khách hàng chốt đơn trong 5-15/8 còn được nhận thêm một voucher du lịch Vinpearl trị giá 30 triệu đồng với thời hạn sử dụng 1 năm hoặc tới 23/12/2025 (tùy điều kiện nào đến trước).

Ưu đãi chồng ưu đãi khi người dùng "chốt cọc" VF 7 trong tháng 8.

Ngoài ra, theo tính toán của nhiều khách hàng, hiện tại là thời điểm quá tốt để xuống cọc VF 7 bởi ngoài ưu đãi trên, chủ xe còn được lợi chồng lợi với loạt chính sách từ chiến dịch "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh" của VinFast.

Cụ thể, chủ xe điện được ưu đãi về miễn phí sạc pin 1 năm ở trạm sạc công cộng V-GREEN (đến hết ngày 1/7/2025), được miễn phí gửi xe (dưới 5 tiếng) và ưu tiên đỗ tại mọi địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup đến hết ngày 1/7/2026. Chủ xe VF 7 cũng được hưởng luồng phục vụ riêng khi sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup.

"Xe điện vừa được miễn 100% phí trước bạ, giá xe gần bằng giá lăn bánh, nay lại có thêm loạt ưu đãi từ VinFast, miễn phí mọi chi phí nuôi xe. Thời điểm này rinh VF 7 về nhà đúng là không thể tốt hơn" - anh Nguyễn Văn Hà, đang sinh sống Vinhomes Ocean Park 2 chia sẻ.

Người dùng có thể tiết kiệm tới cả trăm triệu đồng khi đặt cọc VF 7.

Không những thế, khách hàng như anh Hà còn hưởng thêm nhiều đặc quyền khi sở hữu xe điện VinFast VF 7 như ưu tiên bố trí chỗ để xe ở chung cư (nếu còn chỗ). Trong trường hợp lựa chọn sạc tại nhà, chủ xe sẽ được hỗ trợ lắp đặt trụ sạc lên tới 10 triệu đồng/trụ và hỗ trợ thêm 900.000 đồng/tháng/xe tiền sạc đến hết ngày 1/7/2026. Đây là lợi thế độc quyền mà ngoài VinFast, không hãng xe nào có thể mang lại cho khách hàng của mình.

Tổng cộng hàng loạt chính sách thời điểm này, chị Thanh Lan (Hà Nội), nhẩm tính khách hàng có thể tiết kiệm tới cả trăm triệu đồng khi đặt cọc chiếc VF 7. "Nhà tôi một tháng đi lại tầm 3.000 km thì một năm được miễn phí khoảng 20 triệu tiền sạc rồi, thêm tiền gửi xe cũng được mấy chục triệu nữa. Tổng cộng, riêng tôi đã tiết kiệm được hơn trăm triệu rồi. Khách hàng nếu sử dụng hết những ưu đãi trên còn được nhiều hơn nữa", chị Lan nói.

Lựa chọn số 1 phân khúc C-SUV

VF 7 có hai phiên bản S và Plus, với giá bản S là 850 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 999 triệu đồng (đã bao gồm pin). Bản Plus có giá 999 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 1,199 tỷ đồng (đã bao gồm pin).

Giới quan sát nhận định, nhờ được miễn phí 100% phí trước bạ, VinFast VF 7 đang sở hữu mức giá lăn bánh hấp dẫn hàng đầu phân khúc, trong khi những gì nhận được có thể sánh ngang với các mẫu xe ở phân khúc cao hơn.

Một trong những lợi thế nổi trội giúp VF 7 được nhiều khách hàng lựa chọn là nền tảng động cơ mạnh mẽ vượt xa giá bán. Như bản VF 7 Plus được trang bị hai môtơ điện, cho tổng công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với thông số này, VinFast VF 7 có sức mạnh tương đương với các mẫu xe 4-5 tỷ đồng như Maserati Grecale GT, BMW 735i; và mạnh gấp đôi so với các mẫu xe SUV cỡ C trên thị trường.

VF 7 được trang bị động cơ mạnh, công nghệ thông minh đem lại cảm giác lái vượt trội.

"Xe mạnh, hỗ trợ lái thông minh, trợ lý ảo xuất sắc, không thể tìm được một mẫu xe nào tầm 1 tỷ đồng có nhiều giá trị như VF 7", anh Trần Hiền (Hà Nội) hiện đang sở hữu chiếc VF 7 phiên bản giới hạn Hỏa Long Độc Bản cho biết.

Ngoài ra, chính sách bảo hành của VF 7 cũng giúp khách hàng an tâm chuyển từ xe xăng sang xe điện. Theo đó, VinFast VF 7 được hãng bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), pin đi kèm xe bảo hành 10 năm, không giới hạn số km. Đây là mức bảo hành xe và pin tốt nhất thị trường hiện nay, ngay cả khi so sánh với phiên bản hybrid của các mẫu xe phân khúc C, D thường chỉ được bảo hành từ 3-5 năm cho xe và từ 5-7 năm cho pin.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong ngành, với nhiều ưu điểm và loạt ưu đãi mạnh tay, VinFast VF 7 đang ngày càng thể hiện rõ sự lấn lướt so với các đối thủ cùng tầm giá trong phân khúc SUV cỡ C.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và đặt cọc mua xe trực tuyến, khách hàng vui lòng truy cập: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/dat-coc-xe-dien-vf7.html.