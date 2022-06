Vinfast và loạt xe ô tô nhận khuyến mại "khủng" hậu ưu đãi 50% phí trước bạ

Các dòng xe xăng của VinFast



Dù ưu đãi 50% phí trước bạ đã kết thúc nhưng khách hàng khi mua mẫu xe VinFast LUX SA2.0 trong tháng 6, chính sách này vẫn tiếp tục được hãng áp dụng. Bên cạnh ưu đãi phí trước bạ, hãng còn mạnh tay giảm giá bán trực tiếp từ 140-160 triệu đồng cho khách mua xe.

Ngoài ưu đãi về giá, khi mua xe Lux SA2.0, khách hàng còn được sử dụng cả 2 loại voucher (phiếu giảm giá) với mệnh giá 150 triệu và 200 triệu để thanh toán. Số lượng Voucher được sử dụng thanh toán tối đa 2 Voucher/xe.

VinFast Lux A. Ảnh: VinFast.

Với VinFast Lux A2.0, khách hàng sẽ được hỗ trợ tới 100% phí trước bạ, và đồng thời, nhận ưu đãi Voucher giống như mẫu xe đàn anh SA2.0.

Về mẫu xe hạng A VinFast Fadil cũng nhận được ưu đãi giá 30 triệu đồng cho tất cả phiên bản, đưa giá xe trở về mức từ 352,5 - 419,1 triệu đồng.

Toyota Innova

Ưu đãi phí trước bạ cũng đang được áp dụng cho mẫu xe lắp ráp Toyota Innova với mức giảm là 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách mua xe trong tháng 6 còn nhận thêm khuyến mại giảm 10% phí bảo hiểm vật chất xe, lãi suất vay ưu đãi và các phụ kiện liên quan. Tuy nhiên, ưu đãi chỉ áp dụng cho các phiên bản E và G của dòng xe này.

Toyota Innova. Ảnh: Toyota Việt Nam.

Toyota Innova thuộc phân khúc MPV 7 chỗ giá rẻ với giá bán từ 755 - 995 triệu đồng cho 4 tùy chọn phiên bản.

Mitsubishi Xpander

Xpander mới ra mắt mô hình nâng cấp giữa vòng đời song vẫn áp dụng chính sách ưu đãi nhằm giữ vững ngôi vương phân khúc. Với khách mua bản MT lắp ráp có giá 555 triệu đồng sẽ được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander. Ảnh: Mitsubishi.

Hai bản nhập khẩu AT và AT Premium với giá niêm yết lần lượt là 588 và 648 triệu đồng cũng được tặng Camera hành trình và ưu đãi trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên.

Ford Everest

Hiện tại Ford Việt Nam đang áp dụng ưu đãi 20 triệu đồng kèm quà tặng camera hành trình, bảo hành mở rộng 1 năm gói an tâm và 1 thẻ thay dầu nhớt OSP 1 lần cho khách hàng mua Everest bản Titanium 2.0L AT 4WD trong tháng 6. Riêng bản Titanium 2.0L AT 4x2 chỉ nhận quà tặng, không kèm ưu đãi giá.

Ford Everest. Ảnh: Ford.

Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung nhập Thái, đang bán tại thị trường ôtô Việt Nam với 2 phiên bản cùng tầm giá từ 1,193 - 1,412 tỉ đồng.

Nissan Almera

Nissan Almera là mẫu xe nhập đang nhận ưu đãi khủng nhất phân khúc sedan hạng B hiện nay với mức giảm giá từ 40 - 60 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm này chỉ áp dụng tại đại lý chứ không phải chính hãng. Ưu đãi lớn không chỉ nhằm mục đích gia tăng sức cạnh tranh mà còn là động thái dọn kho của các đại lý. Giá xe Nissan Almera đang được niêm yết từ 469 - 579 triệu đồng cho 3 phiên bản, gồm MT, CVT và CVT Cao cấp.

Nissan Almera. Ảnh: Nissan

Isuzu mu-X

Isuzu mu-X trong tháng 6 đang có mức ưu đãi tiền mặt lên tới 40 triệu đồng, đưa giá xe trở về mức khởi điểm chỉ từ 759 triệu đồng. Song, ưu đãi chỉ áp dụng cho các bản MT và AT.

Isuzu mu-X đang bán tại Việt Nam là sản phẩm nhập khẩu Thái Lan với 3 phiên bản cùng giá niêm yết chính hãng từ 799 - 949 triệu đồng.

Dù chương trình ưu đãi, khuyến mại vẫn được tung ra trên thị trường nhưng có thể thấy, giá trị cũng như số lượng ưu đãi năm nay không nhiều và hấp dẫn như cùng thời điểm năm ngoái. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự khan hiếm nguồn cung linh kiện lắp ráp, sản xuất xe.