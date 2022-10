VinFast và Petrolimex khai trương dịch vụ sạc xe điện tại hệ thống Petrolimex trên toàn quốc

Về Petrolimex



Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (tên viết tắt: Petrolimex; mã chứng khoán: PLX) có lĩnh vực kinh doanh chính là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác để kinh doanh các ngành nghề mà Petrolimex đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Trong lĩnh vực xăng dầu, Petrolimex giữ vai trò chủ đạo trên thị trường nội địa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ thông qua hệ thống mạng lưới gồm khoảng 5.500 cửa hàng (bao gồm trên 2.700 cửa hàng do Petrolimex sở hữu và hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu là đại lý, tổng đại lý, thương nhân nhượng quyền) hiện diện trên khắp cả nước tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng sử dụng hàng hóa, dịch vụ do Petrolimex trực tiếp cung cấp. Bên cạnh mặt hàng xăng dầu, tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex còn có các hàng hóa, dịch vụ khác như dầu mỡ nhờn, gas, bảo hiểm, ngân hàng,... do các đơn vị thành viên Petrolimex sản xuất, cung cấp. Petrolimex luôn tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn đồng thời đảm bảo công tác an toàn, an ninh năng lượng, quản lý và kinh doanh có hiệu quả.