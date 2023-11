VinFast VF 7 “so găng” Mazda CX-5: Xe điện khoẻ hơn, chi phí lăn bánh và vận hành rẻ hơn

VF 7 khoẻ hơn, thuê pin lăn bánh rẻ hơn CX-5

Chi phí lăn bánh là yếu tố mà rất nhiều khách mua xe quan tâm hàng đầu. Thực tế, nhiều người mua xe chỉ nhìn vào giá niêm yết và không dự toán kĩ, dẫn tới "ngã ngửa" khi nhận bảng tổng chi phí thực tế để xe có thể lăn bánh trên đường.

Vừa ra mắt không lâu, chi phí sở hữu của "tân binh" VinFast VF 7 đã được đặt lên bàn cân so sánh với đối thủ kỳ cựu trong phân khúc - Mazda CX-5.

Cụ thể, VinFast VF 7 Base có giá niêm yết là 850 triệu đồng (thuê pin) và 999 triệu đồng (mua pin). Mức này cao hơn giá niêm yết 789 triệu đồng của Mazda CX-5 2.0L Luxury. Tuy nhiên, chi phí lăn bánh tại Hà Nội của VF 7 bản Base (thuê pin) chỉ là 842 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết, nhờ được miễn 100% phí trước bạ và hưởng ưu đãi giảm 30 triệu đồng từ VinFast. Trong khi đó, chi phí lăn bánh của Mazda CX-5 2.0L Luxury là 858 triệu đồng, cao hơn 16 triệu đồng so với VinFast VF 7 Base.

VF 7 Base (thuê pin) có mức giá lăn bánh thấp nhất phân khúc C-SUV.

Giá lăn bánh rẻ hơn nhưng VF 7 lại mạnh hơn. Mẫu xe này hiện không có đối thủ tại phân khúc C-SUV khi ngay cả bản Base đã có công suất 130 kW (174 mã lực), mô-men xoắn 250 Nm, cao hơn nhiều các thông số của Mazda CX-5 2.0L Luxury lần lượt là 154 mã lực và 200 Nm.

Cán cân cũng hoàn toàn nghiêng về xe điện khi so sánh VF 7 Plus (thuê pin) với Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive. Tuy hai mẫu xe có cùng mức giá niêm yết 999 triệu đồng, song chi phí lăn bánh của VF 7 Plus chỉ là 991 triệu đồng, trong khi để Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive xuống đường, chủ xe phải bỏ ra số tiền lên tới 1,080 tỷ đồng.

Không những thế, sức mạnh của VF 7 Plus gần gấp đôi đối thủ. Công suất và mô-men xoắn cực đại của VF 7 Plus là 260 kW và 500 Nm, trong khi thông số trên CX-5 2.5L Signature Exclusive chỉ là 140 kW và 252 Nm.

VinFast VF 7 Plus (thuê pin) có mức giá lăn bánh thấp hơn Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive.

So với CX-5 2.5L Signature Exclusive, VF 7 Plus cũng vượt trội về chiều dài cơ sở (2.840 mm so với 2.700 mm), kích thước la-zăng (20 inch so với 19 inch), độ lớn của màn hình giải trí cảm ứng (12,6 inch so với 7 inch), số lượng túi khí (8 túi khí so với 6 túi khí).

VinFast VF 7 sở hữu thông số kỹ thuật và trang bị tính năng vượt trội hơn Mazda CX-5.

Đặc biệt, VF 7 Plus còn áp đảo đối thủ về các tính năng thông minh và hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Mẫu xe điện VinFast có tổng cộng 24 tính năng ADAS, còn CX-5 2.5L chỉ có 15, trong đó, đại diện nhà Mazda thiếu một số tính năng quan trọng như tự động chuyển làn, điều chỉnh tốc độ thông minh, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo va chạm khi ở giao lộ, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp… Đây đều là các tính năng mà có bỏ thêm cả trăm triệu đồng, chủ xe CX-5 cũng không thể sở hữu hay nâng cấp được.

CX-5 vận hành, bảo dưỡng đắt hơn VF 7

Không chỉ yếu hơn về vận hành, ít thông minh hơn về tính năng, xe xăng còn thua xe điện về chi phí vận hành và bảo dưỡng.

Trung bình mỗi tháng chạy 3.000 km, nếu thuê pin mức phí 2,9 triệu đồng/tháng cộng với chi phí sạc 586 đồng/km, thì tổng chi phí năng lượng mà chủ xe VF 7 phải trả là 4,5 triệu đồng/tháng. Nếu mua đứt pin, chi phí sử dụng chỉ còn 1,7 triệu đồng/tháng cho 3.000 km.

Trong khi đó, theo thông số nhà sản xuất công bố, CX-5 2.5L tiêu hao 7,7 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Nếu chạy 3.000 km/tháng, xe tốn 231 lít xăng, tương đương 5,4 triệu đồng.

Như vậy, dù thuê pin hay mua pin, xe điện vận hành vẫn luôn rẻ hơn xe xăng. Trong đó, chi phí vận hành của VF 7 Plus mua pin chỉ bằng 1/3 đối thủ CX-5 2.5L.

VF 7 Plus (mua pin) có chi phí vận hành vượt trội chỉ bằng 1/3 chi phí của CX-5 2.5L.

Sử dụng ô tô, người dùng còn bắt buộc phải chi thêm tiền bảo dưỡng định kỳ. Với ô tô điện, do cấu tạo đơn giản hơn xe xăng, ít bộ phận cần thay thế và sửa chữa thường xuyên nên chi phí bảo dưỡng rẻ hơn xe xăng trung bình khoảng 40%.

Không những thế, với xe điện, VinFast còn áp dụng những chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi mà không có hãng xe xăng nào trên thị trường có được như: Bảo hành xe 10 năm, gấp 2 đến 3 lần xe xăng; Cứu hộ 24/7 miễn phí trong thời gian bảo hành; Sửa chữa lưu động Mobile Service; Sạc pin lưu động 24/7…

Đặc biệt, VinFast còn cam kết giá mua lại ô tô điện đã qua sử dụng sau 5 năm hay hỗ trợ tiền mặt với các sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản xuất gây bất tiện cho người dùng.

VF 7 và CX-5 đều là những mẫu xe được nhiều người quan tâm trong phân khúc SUV hạng C ở Việt Nam. Tuy nhiên, sự vượt trội về mọi mặt của VF 7 so với CX-5 là rất rõ ràng, từ thiết kế, sức mạnh, tính năng đến chi phí lăn bánh, vận hành cùng chính sách bảo hành, hậu mãi... Theo giới quan sát, với những lợi thế đó, VF 7 chắc chắn sẽ gây xáo trộn lớn cho phân khúc C-SUV, thậm chí là lật đổ "ngôi vương" mà CX-5 đã nắm giữ lâu nay.