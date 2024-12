VinFast VF 7 thắng lớn tại Car Awards 2024: Bỏ xa đối thủ với 3 ưu điểm chiếm trọn cảm tình người dùng

Khả năng vận hành vượt trội các đối thủ

Trong đêm Gala Car Awards 2024 mới đây, VinFast VF 7 được vinh danh là "Ô tô của năm" phân khúc crossover cỡ C. Điểm số 312,85 của VinFast VF 7 bỏ xa hai mẫu xe tranh cử cùng phân khúc là Hyundai Tucson với 300,6 điểm và Lynk & Co 01 (299,54 điểm).

Đây là kết quả nhận được sự đồng tình của đông đảo người dùng cũng như giới chuyên gia. Trước đó, để test khả năng của chiếc VF 7, ban giám khảo Car Awards 2024 đã cầm lái mẫu C-SUV trong hành trình 500km trên cung đường Hà Nội - Mộc Châu (Sơn La). Hành trình này đòi hỏi mẫu VF 7 phải chinh phục rất nhiều điều kiện đường sá, từ đường nội đô tới tỉnh lộ, cao tốc, đường đèo dốc và cả sa hình.

Qua bài kiểm tra kỹ càng, ban giám khảo Car Awards năm này đều dành điểm số cao cho mẫu crossover thể thao nhất của VinFast.

Những chiếc VF 7 được các chuyên gia Car Awards cầm lái thử nghiệm được trang bị hai mô-tơ điện cho tổng công suất 349 mã lực cùng mô-men xoắn 500 Nm. Thông số này có thể so sánh với các xe thể thao hiệu suất cao. Hệ dẫn động 4 bánh giúp chiếc xe luôn ổn định ở những góc cua.

Khoảng 80 km đèo dốc liên tục trên cung đường từ Mai Châu (Hòa Bình) tới Mộc Châu (Sơn La) đã khiến các chuyên gia nhận thấy rõ ưu điểm đó. Cá tính thể thao của VF 7 thể hiện rõ nét khi tăng tốc, vượt xe tải "không chút độ trễ" trên các đoạn đèo dốc và cảm giác chính xác của vô-lăng khi ôm cua. Thậm chí, khi cho VF 7 offroad trên đồi chè tại Mộc Châu, chiếc xe vẫn không gặp trở ngại chút nào nhờ động cơ có sức kéo lớn.

Khi cầm lái chiếc VF 7 trong một chương trình trải nghiệm, ông Chu Hữu Thọ - một trong những thành viên ban giám khảo Car Awards - cho biết chiếc xe mang đến cảm giác êm ái nhờ hệ thống treo hoạt động quá tốt. Ngay cả khi đánh lái mạnh, chiếc xe có sức kéo tới 500 Nm vẫn không hề bị giằng tay lái. Độ mạnh mẽ và sự linh hoạt biến VF 7 giống như một chiếc crossover thể thao thực thụ.

Công nghệ tiên tiến hàng đầu phân khúc

Theo các chuyên gia của Car Awards , công nghệ là điểm mạnh đưa VF 7 lên "cửa trên" so với các xe cùng phân khúc. Ngay từ khoang cabin, mẫu xe này đã thể hiện phong cách tương lai nhờ màn hình 12,9 inch trung tâm, HUD trên kính lái hay dãy phím chuyển số hiện đại, độc nhất phân khúc. Một trợ lý ảo tích hợp luôn sẵn sàng kích hoạt để giải đáp yêu cầu từ tài xế và hành khách. Khả năng kết nối smartphone và quản lý xe từ xa cũng là tính năng công nghệ mà hiếm có xe nào trên thị trường được tích hợp.

Trên các cung đường quốc lộ và cao tốc, VF 7 còn mang đến sự yên tâm cho các chuyên gia nhờ hàng loạt những tính năng hỗ trợ lái tối tân. Gói an toàn ADAS mang đến khả năng giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù hay cảnh báo mở cửa…

Thiết kế thể thao, hiện đại, đậm chất tương lai

Cuối cùng, thiết kế đậm chất thể thao, mang hơi thở tương lai chính là điểm thuyết phục từ giới chuyên gia cho tới cộng đồng. Theo đánh giá của ông Nguyễn Mạnh Thắng, thành viên ban giám khảo Car Awards VF 7 là chiếc xe có "tỷ lệ vàng" với nét đẹp hiện đại và quyến rũ từ nắp ca-pô đầu xe thân xe cho đến đuôi xe.

Nét hiện đại và đậm chất tương lai mà ông Nguyễn Mạnh Thắng đề cập đến từ thiết kế lấy cảm hứng từ ngành hàng không - vũ trụ. Triết lý thiết kế này được gọi là "Vũ trụ phi đối xứng", được tạo nên bởi Torino Design - một studio thiết kế xe nổi tiếng đến từ Italy.

Kiểu dáng coupe, dải LED dạng cánh chim đặc trưng hay bộ mâm 5 chấu kích thước lên tới 20 inch tạo nên một tổng thể cân xứng từ mọi góc nhìn cho chiếc crossover phong cách thể thao.

Cũng bởi những điểm đột phá trên, trước đó, trong tháng 10/2024, VinFast VF 7 nhận đồng thời hai giải thưởng "Xe dẫn đầu xu hướng" và "Đột phát thiết kế trên ô tô hiện đại" trong đêm Gala Better Choice Awards 2024.

Một cách tổng thể, nói về lý do VF 7 liên tục chiến thắng tại những giải thưởng lớn, ông Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh các yếu tố từ thiết kế, trang bị, sức mạnh và sự an toàn của mẫu xe này. Ngoài ra, chi phí sử dụng của VF 7 cũng rất ấn tượng, thấp hơn rất nhiều so với xe động cơ đốt trong cùng phân khúc theo ông cũng là điểm thuyết phục cả người dùng cũng như ban giám khảo.