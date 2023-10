VinFast VF 9 đạt giải “Xe dẫn đầu xu hướng” tại Better Choice Awards 2023

Xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại hạng mục Giải thưởng "Xe dẫn đầu xu hướng" của Better Choice Awards 2023, VinFast VF 9 đã vượt qua hàng loạt tên tuổi như Mercedes-Benz EQS, Lexus RX, Volvo S90, Ford Everest… Đây là giải thưởng nhằm vinh danh nhà sản xuất và sản phẩm tiên phong dẫn đầu xu hướng mới, tạo khác biệt trên con đường nâng tầm trải nghiệm của người tiêu dùng.

VinFast VF 9 – mẫu xe đạt giải "Xe dẫn đầu xu hướng" xuất hiện ấn tượng trên sân khấu đêm Gala trao giải Better Choice Awards 2023.

Sản phẩm tham gia giải thưởng phải trải qua các vòng đề cử, đánh giá và chấm điểm với các tiêu chí khắt khe của Hội đồng Đề cử (HĐĐC) là các nhà báo uy tín trong ngành; Hội đồng thẩm định Chung khảo (HĐTĐCK) là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ô tô và công nghệ; và người tiêu dùng bình chọn. Theo công bố từ Ban tổ chức, VinFast VF 9 là mẫu xe được người tiêu dùng bình chọn nhiều nhất với tổng cộng 65.228 lượt chỉ trong nửa tháng. Điểm số của Hội đồng thẩm định Chung khảo dành cho VF 9 là 2,146.

Chung cuộc, với tổng số điểm 5,317 điểm, mẫu ô tô điện đẳng cấp nhất do người Việt sản xuất được vinh danh là "Xe dẫn đầu xu hướng". Mẫu ô tô điện VinFast VF 6 ở vị trí thứ hai với 4,989 điểm, và vị trí thứ ba thuộc về Lexus RX với 4,652 điểm. Đáng chú ý, điểm số của VF 9 cao gấp rưỡi so với mẫu xe xếp thứ 4 là Mercedes-Benz EQS (3,697 điểm).

VinFast VF 9 - Tiên phong Công nghệ

VinFast VF 9 là mẫu xe tiên phong tạo ra nhiều xu hướng mới trên thị trường ô tô tại Việt Nam. Mẫu e-SUV hạng sang của VinFast được trang bị hệ thống tính năng an toàn tiên tiến, mang đến sự an toàn tối đa cho người sử dụng như: Hệ thống 11 túi khí phát hiện sự hiện diện của trẻ em, có thể tự ngắt túi khí khi có ghế an toàn cho trẻ dưới 3 tuổi; Hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao ADAS với 20 tính năng thông minh, trong đó có tính năng hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên đường cao tốc (cấp độ 2), điều chỉnh tốc độ thông minh, nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, hệ thống giám sát lái xe...

VinFast VF 9 được trang bị hệ thống tính năng an toàn tiên tiến như: 11 túi khí, phát hiện sự hiện diện của trẻ em, trợ lái nâng cao ADAS với 20 tính năng thông minh...

Xe còn có khả năng gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường; giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; chẩn đoán lỗi thông minh; giám sát xe theo thời gian thực; tương tác và điểu khiển xe với trợ lý ảo, tích hợp điều khiển các thiết bị nhà thông minh; thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái; cập nhật phần mềm từ xa… cùng nhiều tính năng thông minh vượt trội so với các mẫu xe cùng phân khúc.

Là một mẫu ô tô điện hạng sang, VF 9 cũng được trang bị các hệ thống an toàn, hỗ trợ lái cao cấp phổ biến như: Giám sát hành trình thích ứng, các hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống camera 360 độ, hệ thống đèn pha thích ứng…

VinFast VF 9 - Mạnh mẽ vượt trội, tiện nghi vượt tầm phân khúc

"Xe dẫn đầu xu hướng" VinFast VF 9 có khả năng bứt tốc và sức kéo vượt trội, khi sở hữu 2 mô-tơ điện cùng hệ dẫn động 2 cầu, cho tổng công suất lên tới 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm, tương đương các mẫu siêu xe. Pin dung lượng 92 kWh cho tầm vận hành 423 km/lần sạc, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh từ 10% lên 70% pin chỉ trong 26 phút.

Sở hữu sức mạnh của một siêu xe, song VinFast VF 9 hoạt động đặc biệt êm ái, mượt mà, có khả năng cách âm ấn tượng hơn nhiều so với các mẫu xe cùng phân khúc nhờ sử dụng động cơ điện, hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian, hệ thống treo sau đa điểm, giảm chấn khí nén và chiều dài cơ sở có kích thước lên tới 3.150 mm.

Trong đêm Gala, ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao cúp và bằng khen cho bà Hồ Thanh Hương - Tổng Giám đốc VinFast thị trường Việt Nam.

Được thiết kế bởi studio hàng đầu thế giới Pininfarina, VinFast VF 9 có ngoại hình là sự hoà trộn của vẻ mạnh mẽ, uy nghi và bề thế của xe Mỹ, với vẻ thời trang, đẳng cấp và mềm mại của xe châu Âu. Người Ý đã góp phần biến mẫu xe VF 9 trở thành sự lựa chọn của thế hệ "chủ tịch mới" tại Việt Nam, khi tối ưu không gian nội thất đẳng cấp rộng nhất phân khúc, hai hàng ghế đầu chỉnh điện đa hướng, cùng trang bị ghế cơ trưởng tích hợp thông gió, massage đa chế độ. Ngoài ra còn là loạt tiện nghi đẳng cấp như: trần kính toàn cảnh, màn hình hiển thị thông tin lên kính lái HUD, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 15,6 inch, màn hình cảm ứng độc lập kích thước 8 inch, hệ thống 13 loa giải trí đẳng cấp…

Chính sách bán hàng và hậu mãi vượt trội

Ngoài những yếu tố lý tính của sản phẩm, VinFast còn mang tới cho khách hàng sở hữu VF 9 chính sách bán hàng khác biệt với hai lựa chọn mua xe kèm pin hoặc thuê pin, nhằm phù hợp với đa dạng điều kiện tài chính và nhu cầu sử dụng. VF 9 có 02 phiên bản Eco và Plus, VF 9 Eco có giá lăn bánh khoảng 1,515 tỷ đồng (thuê pin) và 2 tỷ đồng (mua pin); còn VF 9 Plus có giá lăn bánh khoảng 1,7 tỷ đồng (thuê pin) và 2,193 tỷ đồng (mua pin).

VinFast VF 9 là mẫu xe được bảo hành dài nhất thị trường, lên tới 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Trong tháng 10/2023, khách hàng thuê pin được tặng 02 năm thuê pin trị giá 84 triệu đồng và 01 năm bảo hiểm pin trị giá 29,4 triệu đồng. Khách hàng mua pin cũng được tặng 01 năm bảo hiểm pin và 84 triệu đồng tiền mặt trừ trực tiếp vào giá xe khi thanh toán.

Về chính sách hậu mãi, "xe dẫn đầu xu hướng" VF 9 cũng đang là mẫu xe được bảo hành dài nhất thị trường, lên tới 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Pin xe được bảo hành 10 năm, không giới hạn số km.

VinFast cũng đang cung cấp hàng loạt dịch vụ đặc quyền dành cho khách hàng như Dịch vụ Cứu hộ 24/7, Dịch vụ Sửa chữa lưu động Mobile Service, Dịch vụ Sạc pin lưu động 24/7…, mang tới sự yên tâm và hài lòng cho mọi khách hàng. Hệ thống trạm sạc của VinFast cũng đã được quy hoạch và phát triển lên tới 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, tại 106 tuyến quốc lộ, cao tốc, đạt mật độ 3,5 km mỗi trạm sạc ở 80 thành phố tại Việt Nam.