VinFast VF 9: Xe dành cho doanh nhân yêu công nghệ

Theo một nghiên cứu công bố năm 2022 của Creative Strategies, công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Mỹ, người tiêu dùng am hiểu công nghệ có khả năng chuyển sang ô tô điện cao gấp 6 lần so với những người không quan tâm đến công nghệ. Cụ thể, từ 31-32,5% nhóm người yêu và "nhạy bén" với công nghệ sẵn sàng chuyển đổi sang xe điện, trong khi ở nhóm không quan tâm và chậm cập nhật công nghệ, con số này chỉ là 5%.

VF 9 là lựa chọn của nhiều doanh nhân trẻ, những người đam mê công nghệ.

Con số này phần nào phản ánh xu hướng lựa chọn xe điện của khách hàng Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Khảo sát từ VinFast cho thấy gần 90% khách nhận xe VF 9 đợt đầu tiên đều là các doanh nhân trẻ đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ hoặc am hiểu về lĩnh vực này.

Theo anh Bùi Thành Đô, Giám đốc Quỹ đầu tư ThinkZone Ventures, một trong những chủ nhân đầu tiên của VF 9, SUV điện của VinFast thuyết phục anh bởi trang bị loạt tính năng công nghệ hiện đại, thiết thực. "Các tính năng công nghệ trên xe VinFast mang lại vượt quá kỳ vọng so với số tiền bỏ ra", vị khách hàng này chia sẻ.

Anh Thành Đô ấn tượng với những trải nghiệm vượt tầm giá của VF 9.

Tương tự nhiều chủ xe khác, anh Đô đánh giá rất cao tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS trên VF 9 như hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau… Ngoài ra còn là hàng loạt tính năng thông minh khác như Trợ lý ảo VinFast, cập nhật phần mềm từ xa, điều khiển xe từ xa thông qua thiết bị di động...

Bên cạnh những tính năng thông minh sẵn có, tương tự nhiều món đồ công nghệ, điều nhiều người tin tưởng là xe điện có thể linh hoạt mở rộng nhiều tính năng nhờ khả năng kết nối không giới hạn.

Không gian nội thất sang trọng, nhiều công nghệ trên VF 9.

Không chỉ đáp ứng thị hiếu của người đam mê công nghệ, VF 9 thỏa mãn các doanh nhân với trải nghiệm đẳng cấp 5 sao. VF 9 sở hữu cấu hình 3 hàng ghế, hai lựa chọn gồm 6 và 7 chỗ. Thực tế, ngay từ khi ra mắt, SUV hạng E của VinFast đã nhận hàng loạt đánh giá tích cực nhờ ngoại thất sang trọng, bề thế, nội thất rộng rãi. Ở phiên bản Plus – tùy chọn 6 chỗ ngồi, hai hàng ghế tích hợp sưởi, thông gió, massage; điều hoà tự động 3 vùng kèm chức năng kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí, trần kính toàn cảnh… là những tính năng vốn chỉ có ở những dòng xe sang.

Thường xuyên ngồi trên hàng ghế phía sau của VF 9, anh Công Minh (Hà Nội) cho biết, hàng ghế cơ trưởng của VF 9 "sướng hơn nhiều mẫu xe hạng sang cỡ lớn khác". Anh đánh giá cao tính năng sưởi, sấy, massage thích hợp cho những chuyến đi dài trong khi giá bán "rẻ hơn hẳn".

VF 9 có kiểu dáng bệ vệ, sang trọng phù hợp với tập khách hàng doanh nhân thành đạt

Không gian rộng rãi với màn hình giải trí 15,6 inch phía trước và 1 màn hình 8 inch phía sau cùng trần kính toàn cảnh là lý do chị Cẩm Trang lựa chọn VF 9. Vị khách này cho biết các con của chị cũng thích ngồi ở hàng ghế sau tận hưởng những chuyến đi dài, ngắm mây trời qua trần kính toàn cảnh. Với các công nghệ thông minh, chiếc xe giống như "ngôi nhà thứ hai". Buổi sáng lái xe đi làm, chị thường ra lệnh để trợ lý ảo đọc tin tức trong ngày, còn khi đi làm về, chị thích nghe thêm sách nói hoặc podcast để thư giãn.

Là mẫu xe lớn nhất của VinFast, VF 9 có hai phiên bản là Eco và Plus, trang bị động cơ điện công suất 300 kW (402 mã lực), mô-men xoắn 620 Nm, tầm di chuyển 438 km ở bản Eco và 423 km với bản Plus, theo tiêu chuẩn WLTP. Là sản phẩm toàn cầu và hướng tới xuất khẩu, VinFast VF 9 được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cao nhất như ASEAN NCAP 5*, Euro NCAP 5*, NHTSA 5*.

Sở hữu hàng loạt tính năng hiện đại, thông minh, mang đến trải nghiệm đẳng cấp, VF 9 đang là lựa chọn giúp thỏa mãn niềm đam mê và tiêu chuẩn khắt khe của các doanh nhân yêu công nghệ.