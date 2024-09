VinFast VF 9 so găng Mercedes Benz GLS: Khi “giá trị” vượt tầm “giá thành”

VF 9 "nằm cửa trên" về sức mạnh động cơ

VF 9 là mẫu E-SUV cao cấp nhất của thương hiệu xe điện VinFast. Xe có 2 phiên bản Eco và Plus, có 3 hàng ghế với tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Giá niêm yết chưa kèm pin của phiên bản VF 9 Plus là 1,786 tỷ đồng.

VinFast VF 9.

Trong khi đó, Mercedes Benz GLS là dòng SUV đầu bảng của Mercedes-Benz với thiết kế 3 hàng ghế và 7 chỗ ngồi. Tại Việt Nam, Mercedes GLS được phân phối chính hãng 1 phiên bản là GLS 450 4MATIC, sử dụng động cơ 3.0 lít, với mức giá niêm yết 5,389 tỷ đồng.

Mặc dù có sự chênh lệch lớn về giá giữa VinFast VF 9 và Mercedes Benz GLS, tuy nhiên theo nhiều chuyên gia và người dùng đã lái cả 2 dòng xe trên, những trải nghiệm di chuyển mà "xe chủ tịch" VF 9 mang lại hoàn toàn không hề thua kém, thậm chí có phần nhỉnh hơn so với đại diện của thương hiệu xe sang đến từ nước Đức.

Đặc biệt, nếu so về sức mạnh, VF 9 vượt khá xa so với Mercedes Benz GLS. VF 9 Eco và Plus đều được trang bị động cơ điện với công suất lên đến 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trong khi đó, Mercedes Benz GLS 450 4MATIC được trang bị khối động cơ I6 có công suất chỉ 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm.

Có thể thấy, mặc dù thuộc phân khúc xe sang với mức giá nhiều tỷ đồng nhưng thông số công suất và mô-men xoắn của Mercedes Benz GLS đều thấp hơn đáng kể so với mẫu xe điện đến từ thương hiệu Việt.

Mercedes Benz GLS.

"Cho dù đi trong phố hay đường dài thì VF 9 đều mang lại trải nghiệm di chuyển thượng hạng, không thua kém với những mẫu xe thể thao hạng sang", anh Hoàng Công Nam – một trong những chủ xe tiên phong nhận VF 9 Plus tại Hà Nội, đồng thời là người có nhiều trải nghiệm với các dòng xe sang, nhận xét.

Công nghệ, trang bị an toàn nhỉnh hơn cả xe 5 tỷ

Khi so trang bị trên xe, VF 9 tỏ ra nhỉnh hơn so với mẫu xe đắt gấp 3. Màn hình cảm ứng trung tâm trên VF 9 có kích thước 15,6 inch, lớn hơn hẳn màn hình 12,3 inch trên Mercedes Benz GLS. Bên cạnh đó, mẫu SUV điện còn tích hợp trợ lý ảo VinFast hỗ trợ ra lệnh bằng tiếng Việt, giúp hỏi đáp thường thức, đọc tin tức, điều khiển chức năng trên xe rảnh tay... Về công nghệ, số lượng tính năng thông minh trên xe VF 9 cũng nhiều hơn hẳn GLS.

Nội thất VinFast VF 9.

Đặc biệt, một trong những trải nghiệm thượng lưu được khách hàng đánh giá rất cao về trang bị nội thất ở VF 9 đó là có tuỳ chọn hàng ghế cơ trưởng chỉnh điện, tích hợp tính năng sấy, làm mát, massage… giúp trải nghiệm hàng ghế của chủ nhân tinh hoa thực sự sang trọng, xứng tầm.

VinFast VF 9 cũng được trang bị 11 túi khí, nhiều nhất trong phân khúc, còn GLS chỉ có 7 túi khí. Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS trên VF 9 nổi bật với 19 tính năng hiện đại, bao gồm cả tính năng cấp độ 2 như: hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ lái trên đường ùn tắc… Chưa kể, lợi thế của xe điện là các tính năng thông minh sẽ vận hành trơn tru và được làm mới liên tục sau mỗi lần cập nhật phần mềm, trái ngược mẫu xe xăng như GLS sẽ lạc hậu theo thời gian.

Những đặc quyền dành riêng cho chủ nhân VF 9

Bên cạnh những ưu điểm về sản phẩm, VinFast được đánh giá là hãng xe có các chính sách hậu mãi, bảo hành tốt nhất trên thị trường hiện nay. Trong khi Mercedes GLS có thời gian bảo hành chỉ 3 năm thì VF 9 được hưởng chế độ bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000 km, gấp hơn 3 lần so với đối thủ xe sang.

Nội thất Mercedes Benz GLS

Bên cạnh đó, VinFast còn thuyết phục những khách hàng khó tính nhất bởi những đặc quyền xứng tầm như: Hỗ trợ nâng cấp xe mới hoặc cam kết mua lại xe cũ; Ưu tiên xếp lịch bảo dưỡng tuỳ nhu cầu và sửa chữa ngay bởi kĩ thuật viên trình độ cao nhất; Miễn phí sạc pin cho tất cả xe VF 9 trong 2 năm...

Với những trang bị, thông số vượt tầm phân khúc cùng các đặc quyền chưa từng có trên thị trường, giới chuyên môn đánh giá VinFast VF 9 đã tái định nghĩa trải nghiệm ô tô cao cấp tại thị trường Việt Nam đồng thời thể hiện được đẳng cấp và nâng tầm hình ảnh của chủ nhân. Đây chính là giá trị thực sự mà mẫu E-SUV của VinFast mang đến cho người dùng Việt.

"Sau khi sử dụng VF 9, chắc chắn quan niệm của nhiều người dùng về ô tô cao cấp tại Việt Nam sẽ thay đổi", một chuyên gia về xe khẳng định.