Vingroup công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, năm 2021, Vingroup đã lỗ sau thuế hơn 7.523 tỷ đồng.



Nguyên nhân chính do trong quý IV/2021 nói riêng và cả năm 2021 nói chung, hoạt động kinh doanh bất động sản cho thuê, nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí chịu ảnh hưởng lớn bởi các đợt giãn cách xã hội kéo dài.

Vincom Retail mở rộng gói hỗ trợ khách thuê với quy mô lên tới 2.115 tỷ đồng tính riêng cho năm 2021 cũng khiến doanh thu bị ảnh hưởng đáng kể. Do đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup trong quý IV đạt 34.458 tỷ đồng – giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế năm 2021 doanh thu thuần đạt 125.306 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Vingroup đã tài trợ 6.099 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống Covid-19 và các hoạt động tài trợ khác. Tính đến nay, Vingroup đã chi hơn 9.400 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ phòng chống Covid-19.

Đồng thời, Vingroup cũng quyết định ngừng sản xuất xe xăng từ cuối năm 2022 để tập trung nguồn lực cho xe điện. Quyết định này sẽ giúp Vingroup hiện thực hóa nhanh hơn chiến lược trở thành hãng xe toàn cầu, thâm nhập sâu vào các thị trường quốc tế bởi trong tương lai, xe điện sẽ dần thay thế xe chạy bằng động cơ đốt trong.

Điều này dẫn đến trong kỳ, Vingroup ghi nhận một khoản chi phí liên quan đến khấu hao nhanh các tài sản dự kiến không sử dụng và khoản phí trả cho các nhà cung cấp do kết thúc hợp đồng.

Với những yếu tố này, lỗ trước thuế trong quý IV/2021 là 6.369 tỷ đồng. Lỗ sau thuế trong kỳ là 9.249 tỷ đồng. Lũy kế năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 3.346 tỷ đồng, lỗ sau thuế là 7.523 tỷ đồng.

Nếu không tính những khoản chi phí phát sinh ngoài kế hoạch đầu năm như kể trên, Vingroup ghi nhận lỗ sau thuế 2.638 tỷ đồng trong quý IV/2021 và lợi nhuận sau thuế 4.373 tỷ đồng trong năm 2021, tương đương 97% kế hoạch đầu năm.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản Vingroup đạt 427.324 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 159.147 tỷ đồng, tăng lần lượt 1% và 17% so với cuối năm 2020.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu VIC tăng 0,52% và đóng cửa ở mức 97.000 đồng/cổ phiếu.