Vingroup ra mắt ứng dụng VinShop - mô hình bán lẻ B2B2C lần đầu tiên tại Việt Nam

Với khởi điểm hơn 20 ngàn cửa hàng tạp hóa kết hợp với ứng dụng VinID sở hữu 10 triệu khách hàng, VinShop đã bước đầu tạo nên mô hình B2B2C - Business to Business to Customer - đầu tiên trên thị trường bán lẻ Việt Nam.



VinShop là ứng dụng di động ra đời nhằm hỗ trợ các chủ cửa hàng tạp hoá tiếp cận nguồn hàng phong phú, giá cả minh bạch cùng các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Các chủ cửa hàng tạp hóa có thể ngồi tại nhà thông qua ứng dụng để đặt một lần được cả trăm mặt hàng đa dạng và chỉ phải nhận một lần duy nhất, phục vụ 24/7, được giao hàng siêu tốc ngay trong ngày hôm sau kể cả thứ Bảy và Chủ Nhật.

Giải pháp này kỳ vọng nâng cao hiệu quả của toàn chuỗi cung ứng, giúp khắc phục những yếu điểm hiện tại trong luồng phân phối sản phẩm từ nhà sản xuất đến tiệm tạp hóa và giúp khách hàng cuối không phải chịu các chi phí bất hợp lý trên các sản phẩm họ tiêu dùng hàng ngày.

VinShop kết nối cung ứng hàng hóa trực tiếp từ nhà sản xuất tới người bán lẻ cuối cùng

Sự ra đời của VinShop giúp các chủ cửa hàng tạp hóa bắt kịp với cuộc sống công nghệ hiện đại. Trong đó, các chủ tiệm tạp hoá có cơ hội tăng thu nhập lên tới 10 triệu đồng/tháng, không chỉ thông qua việc bán hàng thuần tuý mà sẽ có thêm nguồn thu mới bằng việc tham gia trưng bày hàng hóa các nhãn hàng và nhiều chương trình gắn kết, giới thiệu sản phẩm cho người dùng cuối của VinID liên tục được tổ chức. VinShop còn mang lại lợi ích đặc biệt cho các chủ tiệm tạp hoá, bao gồm nguồn hàng phong phú từ chính các nhà cung cấp, giá cả minh bạch, các chương trình mua hàng ưu đãi, quản lý hàng hóa thông minh. Đặc biệt trong tương lai gần, VinShop có kế hoạch kết hợp với ngân hàng Techcombank ra mắt các giải pháp tài chính như bán hàng trả chậm, cho vay ưu đãi để hỗ trợ các chủ cửa hàng tạp hoá kinh doanh thuận lợi hơn với nguồn vốn dồi dào.

Với các nhà cung cấp, được định vị như một nhà phân phối tổng, VinShop giúp các doanh nghiệp tăng độ phủ thị trường thông qua việc đặt hàng trực tuyến cho chủ tạp hoá trên ứng dụng di động. Ngay tại thời điểm ra mắt, VinShop hiện đã giúp kết nối trực tiếp các nhà cung cấp với hơn 20.000 chủ tiệm tạp hoá tại hai thị trường lớn nhất nước là Hà Nội và TP.HCM và sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đặc biệt là cơ hội tiếp cận ngay hơn 10 triệu người dùng của ứng dụng VinID giúp các nhãn hàng hiểu hơn về hành vi tiêu dùng của khách hàng cuối để nắm bắt xu hướng và lên kế hoạch kinh doanh tài chính hiệu quả, chính xác hơn. VinShop còn giúp tăng hiển thị của các nhãn hàng qua việc trưng bày "quầy hàng 4.0" và dễ dàng kiểm soát hình ảnh trưng bày hàng hóa tại tất cả các tiệm tạp hoá.

Trong khi đó, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ toàn bộ việc nâng cao hiệu quả chuỗi toàn trình với việc được mua sản phẩm với giá thành rẻ hơn tại bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào ngay gần nhà. Khách mua hàng đồng thời sẽ có trải nghiệm mua sắm hiện đại hơn tại các tiệm vốn đã thân quen như nhận nhiều khuyến mãi và thanh toán không tiền mặt qua ví điện tử VinID Pay…

One Distribution liên kết cùng đối tác kho vận uy tín, chuyên nghiệp trên thế giới

Sự ra mắt của VinShop (B2B) kết hợp với VinID (B2C) đang hoạt động đã tạo ra chuỗi B2B2C (Business to Business to Customer) lần đầu tiên tại Việt Nam với một thị trường rộng lớn chiếm đến hơn 70% thị phần bán lẻ đầy tiềm năng là các tiệm tạp hóa truyền thống. Ứng dụng VinShop được ra mắt đúng vào dịp sinh nhật một năm của Tập đoàn One Mount Group mang sứ mệnh tạo ra hệ sinh thái tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, giúp kết nối nhanh nhất khách hàng và doanh nghiệp, phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đáp ứng xu thế tiêu dùng hiện đại của thế giới.

Thông tin giới thiệu:

Công ty One Distribution thuộc Tập đoàn One Mount Group (thành viên của Tập đoàn Vingroup). Công ty được thành lập với sứ mệnh cung cấp các giải pháp phát triển kinh doanh trong lĩnh vực Hàng Tiêu Dùng Nhanh (FMCG) cho nhà cung cấp và chủ cửa hàng tạp hóa qua nền tảng số tân tiến và hạ tầng phân phối hiện đại.