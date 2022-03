VinID hợp tác với Binz, độc quyền phân phối bộ sưu tập thời trang "Don't Break My Heart "

Trong kế hoạch "come back" bùng nổ làng nhạc Việt, Binz vừa cho ra mắt bộ sưu tập thời trang cực chất cùng tên với MV mới "Don't Break My Heart". Hàng triệu fan hâm mộ Binz có thể đặt mua các sản phẩm do chính anh lên ý tưởng, độc quyền trên VinID và nhận ưu đãi giảm tới 15%.

Các sản phẩm trong bộ sưu tập lần này của Binz bao gồm áo, tất, khăn, mũ, có giá từ 399.000 đồng - 999.000 đồng. Với lời nhắn đặc biệt trên mác áo: "Luôn chọn người có khả năng làm 'nổ' trái tim bạn", Binz chọn lựa các thiết kế theo phong cách unisex để dù bạn là ai, đến từ đâu và giới tính gì, bạn vẫn có thể tự tin khoác lên mình các trang phục và phụ kiện của bộ sưu tập giới hạn này. "Don't Break My Heart" nhấn mạnh thông điệp "ai cũng có quyền yêu và được yêu". Bộ sưu tập cũng khắc họa đậm nét dấu ấn thời trang cá nhân cùng màu sắc âm nhạc của Binz. Xuyên suốt bộ sưu tập là hình ảnh chiếc xe Mercury Cougar - người bạn đồng hành mà Binz vô cùng tâm đắc. Nam ca sĩ được mệnh danh là "ông hoàng trending" cũng là người đưa ra ý tưởng thiết kế và những yêu cầu đặc thù về form dáng, kích thước, màu sắc, sao cho thành phẩm phải đậm chất Binz nhất có thể. "Khi ta yêu quý một thứ gì hơn giá trị vật chất của nó, ta mong muốn đưa nó trở thành một biểu tượng gắn liền với bản thân mình. Chiếc xe là hình ảnh có thể lột tả được phong cách cá nhân một cách đặc biệt nhất, đồng thời phù hợp với concept cyberpunk mà Binz đang theo đuổi", đại diện SpaceSpeakers - công ty quản lý của Binz cho biết. Để mua những sản phẩm cực chất từ Binz và nhận được mức giảm 15%, người hâm mộ tải hoặc cập nhật ứng dụng VinID (sản phẩm thuộc Tập đoàn One Mount) trên nền tảng iOS hoặc Android, sau đó bấm vào banner Binz ở trang chủ, chọn mua sản phẩm và kích thước mong muốn. Ví điện tử tích hợp ngay trên ứng dụng liên kết cùng hệ thống 36 ngân hàng, VinID giúp người dùng dễ dàng thanh toán các đơn hàng an toàn, nhanh chóng không dùng đến tiền mặt. Sở hữu tập khách lớn 12 triệu người dùng và đang tiếp tục tăng trưởng vượt bậc, VinID luôn cho thấy năng lực am hiểu khách hàng, cá nhân hóa các sản phẩm dịch vụ, là lựa chọn hàng đầu của các nhãn hàng cùng nghệ sĩ nổi tiếng để tiếp cận chính xác tập khách mục tiêu. Thông qua hợp tác với SpaceSpeakers và sắp tới là rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt, VinID đã tiên phong bước chân vào cuộc chơi mới - bán vật phẩm kỷ niệm của nghệ sĩ trên nền tảng ứng dụng di động, trở thành cầu nối giữa người nổi tiếng với hàng triệu fan, phục vụ thị trường mới mẻ và đầy tiềm năng này tại Việt Nam. Đặt mua bộ sưu tập thời trang giới hạn của Binz, giảm 15% duy nhất trên VinID, tại đây VinID “chạy tiếp sức” cùng người dân trong tâm dịch Hà Nội 06/09/2021 16:51

Đi chợ online VinMart trên VinID, an toàn giữa tâm dịch 27/07/2021 10:58

VinID mở rộng tích điểm trên mọi giao dịch từ 1.000 đồng 31/05/2021 12:47 Chia sẻ