Vợ chồng 20 năm ân ái nhạt nhẽo, chồng chỉ "làm cho xong" chỉ vì lý do câm nín này Người vợ Đà Lạt than suốt 20 năm lần nào chồng làm chuyện ấy cũng nhạt như nước ốc, hóa ra vì lý do này

Theo các bác sĩ, thời gian đạt cực khoái trong quan hệ tình dục ở người nam nhanh hơn người nữ, vì vậy, nếu cả hai không có sự chia sẻ thì lâu dần có thể dẫn đến những lệch pha cả về nhu cầu và cảm xúc.

Hãy thẳng thắn tâm sự với chồng Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh đang làm việc ở một phòng khám phụ sản tư ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng vừa chia sẻ trường hợp của chị Ngọc Lan (43 tuổi) đến khám phụ khoa vì bị ngứa vùng kín. Kết quả các xét nghiệm cho thấy, chị chỉ bị nhiễm khuẩn thông thường, còn âm đạo, cổ tử cung, buồng trứng… đều bình thường. Sau khi nhận kết quả, chị Lan bỗng ngậm ngùi hỏi bác sĩ Hạnh: “Bác sĩ ơi! Sao tôi chưa thấy một lần đạt khoái cảm với chồng từ khi cưới đến nay”. Sau đó, chị Lan kể, chị và chồng cưới nhau được hơn 20 năm. Trong cuộc sống hằng ngày, chồng chị rất yêu chiều vợ, không ngại phụ vợ việc nhà, chăm sóc, đưa đón các con thì không ai bằng. Tuy nhiên, ở chuyện ân ái, anh như người làm cho xong chuyện hoặc làm cho tròn trách nhiệm. Điều này làm chị Lan buồn, khó nghĩ, nhưng không dám tâm sự hay chia sẻ với chồng vì ngại và nghĩ đây là chuyện nhạy cảm. Vì vậy, hơn 20 năm qua, chị chịu đựng trong hụt hẫng. Theo các bác sĩ, hiện còn nhiều chị em không được thoải mái về chuyện ân ái. (Ảnh minh họa) Theo bác sĩ Hạnh, hiện nay vẫn còn nhiều người không được thoải mái về vấn đề giường chiếu nhất là chị em phụ nữ. Đa phần các chị em chiều chồng, chịu trận, không đòi hỏi cho mình. Bác sĩ Hạnh từng gặp nhiều chị em đi khám phụ khoa, khi được hỏi về chuyện ân ái đã lảng tránh bằng cách nói: “Chuyện đó không quan trọng, hay từ ngày sinh con xong, tôi không còn thiết tha gì nữa. Bây giờ, kiếm tiền nuôi con quan trọng hơn bác sĩ ơi”.

“Điều chị Lan chia sẻ với bác sĩ là rất thẳng thắn. Cũng là phụ nữ, tôi rất thấu hiểu. Việc bây giờ chị Lan cần làm là nên tế nhị tâm sự với chồng để cả hai cùng tìm cách khắc phục nhằm giúp tình yêu vợ chồng thêm thăng hoa”, bác sĩ Hạnh chia sẻ với chị Lan. Quan hệ tình dục giống như trò chơi giữa người nam và người nữ Đồng tình với bác sĩ Hạnh, bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung , Viện sức khỏe Sinh sản (Hà Nội) cho rằng, đây không phải trường hợp cá biệt trong sinh hoạt vợ chồng. Theo nghiên cứu, chỉ có khoảng 24-31% phụ nữ đạt cực khoái trong đời sống gối chăn. Từ con số này, ta có thể thấy rằng, không phải người phụ nào cũng đạt đỉnh trong quan hệ tình dục. Vợ chồng nên thẳng thắn, tế nhị chia sẻ nhu cầu ân ái với nhau. (Ảnh minh họa) Bác sĩ Dung từng gặp rất nhiều người đến khám phụ khoa có tình cảnh tương tự như chị Lan. Trong đó, bác sĩ Dung nhớ nhất một phụ nữ hơn 7 năm kết hôn nhưng vợ chồng chưa thực sự quan hệ được lần nào. Chị tiết lộ, sau những màn dạo đầu, hai vợ chồng chuẩn bị lâm trận thì chị thấy sợ, co rúm người lại, đành phải quan hệ theo cách khác. Tuy nhiên, theo cách đó, chỉ mỗi anh chồng đạt cực khoái còn vợ thì không. Đằng đẵng thời gian dài không được quan hệ thật, người vợ cảm thấy hụt hẫng nhưng không dám nói với chồng.

Theo bác sĩ Dung, ân ái là trò chơi giữa người nam và người nữ, giúp gắn đời sống hôn nhân gia đình. Nếu hai người cùng đi leo núi, một người chủ động, mạnh mẽ vượt rào sẽ lên đỉnh núi trước. Ngược lại, nếu người kia không thủ động, làm gì cũng lo ngại thì cứ mãi ì ạch ở lưng chừng núi mà thôi. Bác sĩ Dung cho rằng, nguyên nhân khiến nhiều chị em cảm thấy mình không được “lên đỉnh” ngoài lý do bệnh lý thì có 2 yếu tố cơ bản sau: Thứ nhất là vấn đề tâm lý, nhiều chị em phụ nữ cho rằng, mình phải đóng vai thụ động trong quan hệ vợ chồng, do bị ảnh hưởng bởi lối sống, văn hóa, phong tục tập quán… của người Việt. Việc này nếu diễn ra trong thời gian dài sẽ làm ức chế khả năng đạt khoái cảm. Thứ hai là do các chị em chưa học cách tự khám phá bản thân. Theo bác sĩ Dung, thủ dâm cũng là một cách đạt được khoái cảm tốt nều chúng ta biết làm đúng và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều chị em lại cho rằng làm vậy là không đúng, vi phạm đạo đức nên cố tránh và phải chịu thiệt thòi. Bác sĩ Phan Thị Kim Dung đang khám bệnh cho người phụ nữ. Bác sĩ Dung nhấn mạnh, khi hai vợ chồng ân ái thì sẽ rất ít khi “lên đỉnh” cùng nhau. Theo các nghiên cứu về thời gian đạt cực khoái trong chuyện chăn gối thì nam giới thường đạt nhanh hơn phụ nữ. Điều này là do không ít chị em hay la cà, dễ phân tâm và họ mang nguyên cả cái đặc tính trời sinh đó vào trong chuyện gối chăn. Ở người nam một khi bắt đầu "mây mưa" thì không còn màng gì đến những chuyện khác.

Bác sĩ Dung cũng khuyên rằng, các chị em hãy bỏ qua cái tôi, bỏ qua suy nghĩ, phụ nữ là phải thụ động trong quan hệ tình dục để có đời sống chăn gối thăng hoa hơn. "Đạt cực khoái trong ân ái là chuyện rất bình thường nếu mình không có những hành vi vi phạm đạo đức như ngoại tình hay dùng áp lực để đạt được việc đó. Nếu hai vợ chồng biết cùng nhau chia sẻ, cùng biết cách chạm và kích thích các vùng nhạy cảm trên cơ thể nhau thì "cuộc vui" mới đạt kết quả mỹ mãn", bác sĩ Dung nói. Tên người vợ đã thay đổi.

