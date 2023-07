Vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều đóng phim Việt tại Mỹ, phải khóc 60% cảnh quay

Vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh sinh năm 1966 và từng là một ca sĩ hải ngoại được nhiều người yêu thích. Trên sân khấu, cô là một ca sĩ có phong cách gợi cảm, vũ đạo sexy và giọng hát truyền lửa.

Ngoài âm nhạc, Trizzie Phương Trinh còn được khán giả Việt Nam biết đến với vai trò là một diễn viên. Với những ai từng xem phim Sương gió Biên Thùy, có lẽ sẽ không thể quên được hình ảnh một gái có mái tóc vàng với chất giọng lơ lớ nhưng có tài cưỡi ngựa và bắn súng rất điêu luyện.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ cô mới tham gia một bộ phim với kinh phí lớn nhất từ trước tới giờ trong các phim Việt Nam sản xuất tại Mỹ với dàn cast chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ tham gia một vai với 60% là cảnh khóc. Thông tin bộ phim hiện cô cho biết chưa được tiết lộ.

Trizzie Phương Trinh cho biết cô đóng một vai diễn đầy nước mắt trong phim mới. Ảnh: FBNV

"Nên làm diễn viên hay làm ca sĩ? 10 ngày nay trang nhà của mình im phăng phắc, không có tấm hình hay dòng status nào được đăng nên đã làm một số fan hoang mang. Ai là fan ruột thì sẽ nhận ra điều không bình thường này vì facebook của mình luôn được cập nhật liên tục từ trước đến nay, ít bao giờ im lặng như thế này trong một thời gian dài.

Trước hết xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn đã nhắn tin hỏi thăm. Sức khoẻ của mình vẫn tốt và mọi thứ đều ổn. Lý do mình biến mất trong 10 ngày qua là vì phải quay phim liên tục. Bây giờ bộ phim đã được đóng máy nên mới có thời gian để chia sẻ lý do. Trong 2 tuần qua, ngày nào cũng bắt đầu từ sáng sớm cho đến nửa đêm mới được về nhà. Leo lên giường, mắt mở không lên nhưng vẫn phải học thoại cho phân đoạn của ngày hôm sau. Và cứ thế ăn, ngủ, sống theo nhân vật trong phim.

Trizzie Phương Trinh sinh năm 1966. Ảnh: VNE

Mới đầu nhận đóng bộ phim này để có chút kỷ niệm với bạn bè nhưng không ngờ nó đã trở thành bộ phim Việt Nam được quay và sản xuất tại Mỹ với kinh phí lớn nhất từ trước đến giờ. Dàn cast toàn những diễn viên chuyên nghiệp có nhiều năm hoạt động trong nghề, chỉ có mình là lơ tơ mơ thôi. Sau bộ phim truyền hình dài tập Sương gió Biên Thùy thì đây là bộ phim thứ 2 mình tham gia sau 22 năm.

Mình chưa thể chia sẻ nhiều về bộ phim này nhưng riêng phần diễn xuất của mình đã làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Ngay chính mình cũng bất ngờ với khả năng diễn xuất của mình. Không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhưng khi đạo diễn nói "Action!" là nước mắt có thể rơi lã chã trong vòng vài giây.

Mới đầu đọc kịch bản thì thấy vai mình nhận đóng cũng không có gì khó nhưng khi máy bắt đầu bấm thì khác hẳn. Tâm trạng của nhân vật được xoay chuyển liên tục. Là một cô gái tích cực yêu đời trong phim nhưng không hiểu sao 60% phân cảnh của mình đều có nước mắt trong đó. Có thể do mình rơi nước mắt dễ quá nên đạo diễn cho khóc hoài cũng nên.

Trizzie Phương Trinh với vai cô gái tóc vàng trong Sương gió Biên Thùy. Ảnh: 24h

Cảm ơn đạo diễn, quay phim và các bạn diễn đã giúp mình hoàn thành vai diễn một cách tốt đẹp. Đây là một kỷ niệm khó quên. Làm diễn viên khổ và mệt hơn làm ca sĩ nhiều lắm nhưng công sức bỏ ra trong 2 tuần qua thật xứng đáng cho bộ phim này. Mong ngày ra mắt phim để được gặp lại tất cả các anh chị em trong đoàn. I will miss you all".

10 năm trước, trong bộ phim Sương gió Biên Thùy, Trizzie Phương Trinh đã để lại nhiều ấn tượng với vai diễn cô gái có mái tóc vàng, khuôn mặt lai, chất giọng lơ lớ và tài cưỡi ngựa, bắn súng rất sành sỏi.



Chia sẻ về việc tìm diễn viên cho vai tiểu thư con của sĩ quan Pháp trong phim Sương gió biên thùy (tác giả Phạm Thùy Nhân), đạo diễn Hồ Ngọc Xum kể rằng, ngày ấy, việc tìm một cô gái có nét con lai, xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ, biết phi ngựa, có tài bắn súng... là vấn đề rất nan giải.

Trizzie Phương Trinh với cảnh cưỡi ngựa điêu lluyện trong Sương gió Biên Thùy. Ảnh: 24h

"Lúc đầu, tôi dự định mời Trương Ngọc Ánh, nhưng cuối cùng không được vì nhiều lý do khách quan. Sắp tới ngày bấm máy, tôi vào phòng biên kịch của Hãng phim Giải phóng chợt thấy tấm lịch Tết treo tường có hình cô gái rất đẹp. Tôi biết cô này là ca sĩ và nhanh chóng liên lạc, mời đóng phim"- đạo diễn cho biết.

Từ lần đầu xuất hiện trên phim trường, Trizzie Phương Trinh đã thể hiện sự hòa đồng và tinh thần hợp tác với anh em trong đoàn rất tốt. Dù cô lần đầu làm diễn viên và gặp nhiều khó khăn, nhưng vai diễn lạ, nhiều cá tính đã được cô thể hiện tròn trịa và nhận nhiều lời khen từ ê-kíp cũng như người xem.

Đạo diễn kể rằng trong thời gian quay Sương gió Biên Thùy, để thể hiện tốt cảnh phi ngựa, bắn súng trên Đà Lạt, cô từng bị một sự cố.

Đó là cảnh Phương Trinh và Việt Trinh - hai cô tiểu thư vốn là bạn thân, học chung trường thể hiện tài nghệ phi ngựa nước đại trên cao nguyên bên Trung Dũng (vai chiến sĩ cách mạng) và Lê Văn Nghĩa (thủ lĩnh Kòn Trô).

Trizzie Phương Trinh và Việt Trinh thời còn đóng phim chung. Ảnh: 24h

Lần đó, ngựa của Lê Văn Nghĩa khi đứng kế bên "cô" ngựa xinh đẹp của bà xã Bằng Kiều lại có những "hành động lạ". Còn "nàng" ngựa của Trizzie phản ứng lại bằng cách hý vang, hết đưa chân sau đá lên cao lại đưa chân trước nhô lên khỏi mặt đất.

Trong khi Lê Văn Nghĩa dùng sức mạnh giật dây để điều khiển ngựa của mình, nữ diễn viên - ca sĩ hải ngoại hốt hoảng nắm chặt dây cương, chân co quắp vào bụng ngựa và nhắm mắt phó mặc cho số phận.

Trizzie Phương Trinh đã từng yêu thích đóng phim nhiều năm trước. Ảnh: 24h

May mắn tiếng la của ông chủ ngựa đã khiến chúng biết sợ và dừng lại. Còn Phương Trinh lúc đó mếu máo: "Ghê quá!".

Riêng cảnh Phương Trinh vừa cưỡi ngựa, vừa bị trúng đạn té xuống vực sâu, ban đầu có thông tin nữ diễn viên tự thể hiện, nhưng sự thật là đoàn phim phải nhờ cascadeur Phan Huỳnh Thanh Tuấn đóng thế.

Trizzie Phương Trinh hiện có cuộc sống viên mãn bên ba con trai và công việc kinh doanh thuận lợi. Cô hiện kinh doanh đồ ăn, quản lý nhóm nhạc và thỉnh thoảng tham gia các chương trình giải trí tại sân khấu hải ngoại.