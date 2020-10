Vô tình lọt vào họng súng bắn chim, một người đàn ông chết oan

Ngày 22/10, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định xác nhận đơn vị đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Đặng Văn Đ. (52 tuổi; ngụ thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn).

Cảnh 1 người dân dùng súng bắn chim - ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 21/10, ông Trịnh Minh C. (38 tuổi; ngụ thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ) dùng súng tự chế đến vườn nhà ông Đặng Văn Đ. bắn chim. Lúc này, nghe tiếng chó sủa trong vườn nhà, ông Đ. vội đi ra phía sau kiểm tra.

Khi ông Đ. ra sau vườn nhà đúng lúc khẩu súng trên tay ông C. phát nổ. Viên đạn trúng ngay tim ông Đ. khiến ông tử vong tại chỗ.