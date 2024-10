Vợ tố cáo bị chồng là Chủ tịch xã và người thân hành hung thâm tím mặt

Trao đổi với phóng viên Dân Việt ngày 26/10, bà Đặng Trần Kim Thoa, ngụ Ấp 6, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, bà đã gửi đơn tố cáo đến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An (LHPN), Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An về việc ông Nguyễn Quốc Th. đã có hành vi cùng người thân gia đình đánh hội đồng khiến bà sưng tím mặt mày.

Bà Đặng Trần Kim Thoa ngụ Ấp 6, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An tố cáo bị chồng và người thân của gia đình chồng đánh sưng tím mặt mày. Ảnh: K.T

Theo đơn tố cáo của bà Thoa, lúc 20h ngày 25/03/2024, bà Thoa đến nhà cha chồng để đón con trai đi tái khám bệnh theo đúng thời gian ấn định của bác sĩ. Theo bà Thoa, lúc đến đó, bà bị nhiều người đánh hội đồng sưng tím mặt mày. Cụ thể, ông Th. đánh nhiều nhất.

"Tôi mới sinh em bé, là phụ nữ, không có sức phản kháng, em bé chưa tròn 10 tháng tuổi, con tôi còn trong giai đoạn bú sữa mẹ. Lý do cả nhà ông Th. đánh tôi vì ngăn cản không cho tôi đón con trai lớn tôi đi khám bệnh", bà Thoa nói và thông tin thêm ông Th. đã có hành vi bạo lực bà Thoa nhiều lần trong nhiều năm qua.

Cũng theo bà Thoa, vào ngày 29/8 vừa qua ông Phạm Văn Năm – Chủ nhiệm Ban Kiểm Tra huyện Châu Thành có mời bà đến để làm việc nhưng với mục đích đề nghị bà Thoa rút đơn tố cáo . Tuy nhiên, bà Thoa không đồng ý với lời đề nghị của ông Năm.

Qua sự việc trên, bà Thoa bày tỏ trong thời gian nhiều tháng qua bà rất sợ hãi, bà mong muốn chính quyền các cấp ở tỉnh Long An vào cuộc xác minh nhanh chóng và kết luận sự việc.

Liên quan đến sự việc này, Hội LHPN tỉnh Long An cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của bà Thoa kèm theo bằng chứng hình ảnh. Theo Hội LHPN tỉnh, sau khi nghiên cứu nội dung đơn kèm theo bằng chứng bà Thoa bị bạo lực, Hội đã chuyển đơn đến Đảng ủy, Ủy ban, Công an xã xem xét giải quyết.

Đồng thời, Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An cũng thông tin rằng, qua nghiên cứu nội dung đơn, tài liệu bằng chứng kèm theo, nội dung tố cáo của bà Thoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Kiểm tra huyện Châu Thành và Thường trực huyện ủy Châu Thành để có chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung đơn và xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Th. thừa nhận có xảy ra sự việc, ông nói: "Ủy ban Kiểm tra huyện Châu Thành đang làm việc".