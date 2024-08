Vụ 152 công nhân ngộ độc thực phẩm ở Phú Thọ: Đình chỉ hoạt động công ty cung cấp suất ăn

Thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ cho biết, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Phú Thọ về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam (địa chỉ tại cụm công nghiệp Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), trong đó có hơn 150 người phải nhập viện để điều trị.

Theo đó, Cục đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên.

Đồng thời, Cục đề nghị sở Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc theo quy định, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; tạm đình chỉ hoạt động đơn vị cung cấp bữa ăn nghi ngờ gây ngộ độc. Phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Sở Y tế Phú Thọ thông tin, dự kiến, trong ngày mai, 30/8, sẽ có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm liên quan vụ 152 công nhân ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Hoan Nguyễn

Cũng trong nay, 29/8, thông tin với PV Dân Việt, ông Điêu Quang Đạo – Phó Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay khi nắm thông tin vụ ngộ độc thức ăn xảy ra tại Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam (Công ty Sunrise Apparel Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã thành lập Đoàn công tác và phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Thanh Thủy tiến hành các bước điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 152 công nhân viên nhập viện cấp cứu trong chiều qua 28/8.

Theo ông Đạo, Công ty Sunrise Apparel Việt Nam có địa chỉ tại (Lô CN 5, Cụm công nghiệp Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), ngành nghề sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chuyên về may mặc. Công ty mới đi vào hoạt động từ tháng 4/2024; tổng số cán bộ, công nhân viên là 825 người.

Công ty Sunrise Apparel Việt Nam tổ chức ăn bữa trưa hàng ngày tại nhà ăn của công ty cho 100% cán bộ, công nhân viên.

Bệnh nhân là công nhân tại Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam bị ngộ độc thực phẩm, nhập viện điều trị. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đáng chú ý, Công ty Sunrise Apparel Việt Nam không tổ chức nấu ăn mà sử dụng suất ăn sẵn do Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Thuỷ (Công ty Hoàng Thủy), có địa chỉ tại Lô TT02, Khu Công nghiệp Thuỵ Vân, phường Vân Phú, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cung cấp.

Bữa ăn trưa ngày 28/8/2024 diễn ra lúc 11 giờ 30 phút có 825 người ăn, mỗi người 1 suất ăn gồm cơm trắng, cá thu ù kho, đậu sốt thịt cà chua, rau bắp cải luộc, canh bắp cải.

"Sau khu dùng bữa cơm trưa do Công ty Hoàng Thủy cung cấp, 152 công nhân của Công ty Sunrise Apparel Việt Nam ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay chiều cùng ngày, đoàn công tác gồm cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Công an huyện Thanh Thủy đã vào cuộc điều tra, lấy 4 mẫu bệnh phẩm là chất nôn của bệnh nhân.

Tại Công ty Hoàng Thuỷ, đoàn đã kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn và lấy 5 mẫu thức ăn lưu tại đây. Tất cả các mẫu được gửi về Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để xét nghiệm. Dự kiến, trong ngày mai (30/8), sẽ có kết quả kiểm nghiệm", ông Đạo nói.

Ông Điêu Quang Đạo – Phó Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoan Nguyễn.

Thông tin thêm, Phó Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ cho biết, khi đoàn đến điều tra tại Công ty Sunrise Apparel Việt Nam không lưu mẫu thức ăn; thức ăn thừa và dụng cụ ăn uống tại nhà ăn của Công ty Sunrise Apparel Việt Nam đã được Công ty Hoàng Thuỷ thu dọn sạch sẽ ngay sau khi bữa ăn trưa kết thúc. Công ty Hoàng Thủy trong "top 5" đơn vị chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp lớn nhất tỉnh Phú Thọ; được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm vào ngày 2/8/2023.

"Công ty Hoàng Thuỷ ký hợp đồng số 26 ngày 1/4/2024 cung cấp suất ăn công nghiệp cho Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam, với đơn giá suất ăn bữa chính cơm là 19.500 đồng/suất ăn. Suất ăn này bao gồm thực đơn cơ bản là 2 món mặn (món chính và món phụ); 1 rau luộc hoặc xào; 1 món canh và cơm trắng.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, sơ bộ nhận định, 152 công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, nghi ngờ do có histamine trong món cá thu ù kho.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ đã đề nghị Công ty Hoàng Thủy tạm dừng cung cấp suất ăn cho công nhân Công ty Sunrise Apparel Việt Nam đến khi có kết luận chính thức về vụ ngộ độc thực phẩm của cơ quan chức năng" - ông Đạo nói rõ.

Trong một diễn biến liên quan, trao đổi với PV Báo Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thủy – Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty Hoàng Thủy nói: "Thực phẩm rau, cá thu dùng để chế biến món cá thu ù kho khiến các công nhân ăn vào bị ngộ độc được công ty mua bán có nguồn gốc, có hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên, hiện tôi đang bận, ngày mai sẽ cung cấp công khai thông tin về nguồn gốc thực phẩm phục vụ cho nấu suất ăn công nghiệp của công ty chúng tôi".