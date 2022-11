đã tử vong do vết bỏng quá nặng.

Người con gái thứ 2 trong vụ việc 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ ở xã Trung Hoà ngày 30/10 vừa qua gây xôn xao dư luận, đã tử vong do vết bỏng quá nặng.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: MXH

Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 người con gái đến nhà mẹ đẻ của mình là bà Vũ Thị Đ. ở xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Những người con này còn mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đ..

Bà Đ., người mẹ bị con gái phóng hoả đốt đang tiên lượng rất nặng. Ảnh: Gia Khiêm

Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà, một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách. Thấy vậy bà Đ. liền can ngăn con gái nhưng một người đã châm lửa đốt. Lửa bùng lên dữ dội khiến bà Đ. và ba người con gái sinh năm 1982, sinh năm 1988, sinh năm 1990 bị bỏng. Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ.

Xác định có dấu hiệu của tội Giết người nên công an khởi tố vụ án để điều tra. Theo con trai của bà Đ., nguồn cơn vụ việc đau lòng có lẽ từ lúc gia đình xây nhà mới, từ đó chị em trong gia đình nảy sinh mâu thuẫn, lòng tham, đố kỵ.



Từ cuối năm 2020, người con gái thứ ba đã có đơn đề nghị hòa giải gửi đến UBND xã Trung Hòa về việc giải quyết phân chia tài sản thừa kế từ người cha để lại. Tài sản để lại gồm hai mảnh đất: mảnh thứ nhất ở trong ngõ, cách đường trục chính của làng khoảng 200m, có nhà cấp bốn. Mảnh thứ hai sát mặt đường chính của làng, cả gia đình cùng góp công sức đổ nền để làm nhà ở và hiện đang có nhà mới xây.

Trong những lần hòa giải, người mẹ nêu quan điểm: Gia đình có hai thửa đất thì thửa đất hiện tại (ở sát mặt đường) bà và con trai đang ở, nếu sau này bà mất đi sẽ để lại cho con trai thờ cúng. Còn thửa đất phía trong bà sẵn sàng cho ba cô con gái.

Tuy nhiên, người con gái thứ ba nhất quyết không đồng ý nhận thửa đất phía trong và bày tỏ mong muốn mẹ chia thửa đất phía ngoài cho ba chị em để còn kinh doanh, sinh sống.

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Đỗ Đức Điển cho biết, mẹ mình là bà Vũ Thị Đ. tiên lượng rất nặng. Ngày 15/11, bà Đ. được các bác sĩ chẩn đoán bỏng nặng, sốc nhiễm khuẩn nên phải tiến hành lọc máu liên tục.

"Những ngày qua, các bác sĩ luôn nỗ lực cứu chữa mẹ tôi. Bác sĩ cũng trao đổi với gia đình mẹ tôi bị bỏng rất nặng dẫn đến nhiễm trùng máu và tụt huyết áp, tiên lượng xấu. Giờ còn một tia hy vọng gia đình tôi cũng cố gắng cứu chữa cho mẹ. Hiện số tiền điều trị cho mẹ tôi đã lên đến hơn 400 triệu đồng, gia đình đang phải vay mượn để chạy chữa cho mẹ", anh Điển chia sẻ.