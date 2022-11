Vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ: Trải lòng đầy bất ngờ của những người con rể

Lời chia sẻ đầy bất ngờ của con rể sau vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ

Ngày 10/11, Viện Bỏng Quốc gia vẫn đang tích cực điều trị cho 4 bệnh nhân bị bỏng sau hoả hoạn 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ xảy ra tại xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gây xôn xao dư luận vài ngày vừa qua.

Cụ thể, trong 4 bệnh nhân thì 3 nạn nhân có tiên lượng xấu, người còn lại nhẹ hơn. Đáng chú ý, trong đó bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi) là mẹ tiên lượng nặng nhất, bị bỏng trên 60%, 2 người con gái bị bỏng trên 30%, con gái còn lại bị bỏng 5%.

Bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi) là mẹ tiên lượng nặng nhất, bị bỏng trên 60% đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Nguyễn Văn T. (36 tuổi con rể bà Đ.) cho biết, vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến anh vô cùng ngỡ ngàng. Anh T. không nghĩ vợ mình cùng các chị em trong nhà lại có thể hành động dại dột để rồi xảy ra hậu quả nghiêm trọng như bây giờ.

Những ngày qua anh phải chạy ngược xuôi để lo tiền chạy chữa, chăm sóc cho vợ mình. Vợ anh là Đỗ Thị Đ. (34 tuổi) – người được cho là đã phóng hoả gây cháy nhà. Theo anh T., vợ chồng anh đã ly thân được khoảng 6 năm nay nhưng chưa ra toà làm thủ tục ly dị. Hai người thi thoảng vẫn tiếp xúc qua lại nhưng chủ yếu các vấn đề liên quan đến con cái. Việc gia đình vợ tranh chấp đất cát anh không hề hay biết chuyện.

Theo anh T. khi nhìn hình ảnh này trên mạng xã hội anh nhận ra chính là mẹ vợ mình. Ảnh: MXH

"Nhà mẹ vợ tôi xây nhà mới từ năm 2020 tôi cũng không biết, chuyện tranh chấp đất tôi lại càng không biết. Ngày 30/10 tôi đi làm, sự việc xảy ra từ 9h sáng nhưng đến chiều xem qua facebook tôi mới ngỡ ngàng. Khi ấy tôi nhìn thấy hình ảnh một người bỏng nặng thì nhận ra đó là mẹ vợ mình. Đọc thông tin 3 con gái đốt nhà mẹ tôi liền nghĩ thôi chết dở rồi", anh T. nhớ lại.

Anh T. cố xem các hình ảnh thì thấy một người bị cuốn chăn, anh không biết đó có phải vợ mình hay không. Ngay sau đó anh T. xin nghỉ việc về qua nhà vợ thì lúc này mọi người cho biết các nạn nhân đều đã chuyển thẳng lên Viện bỏng Quốc gia. Anh T. cùng hai người anh và em rể bắt ô tô lên sau.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Khải Phong

"Lúc đó tôi rất sợ vợ mình không qua khỏi vì dù đã ly thân nhiều năm nhưng cô ấy vẫn là mẹ của hai con mình và mình vẫn quan tâm. Cô ấy đã khóc lóc nói hối hận. Việc xảy ra tôi biết rằng cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bên cạnh đó tội bất hiếu là tội lớn nhất của mỗi người con.

Tuy nhiên, chúng tôi đã có khoảng thời gian 6 năm sống cùng nhau nên tôi biết tính của vợ mình không xấu nhưng tâm lý dễ bị kích động, khi ấy hành động sẽ mất kiểm soát. Những người thực sự hư hỏng phải cả quá trình dài, khó cải tạo, ở quê cô ấy sống dung dị bình thường nhưng dễ bị kích động. Chính vì thế mà vợ chồng tôi không thể tiếp tục ở cùng với nhau suốt nhiều năm qua", anh T. nói.

"Nếu như biết trước, tôi sẽ không bao giờ để vợ làm như thế"

Chăm vợ ở viện được vài ngày nhưng do đang làm quản lý cho một công ty và chăm sóc các con nên anh T. đã thuê người giúp việc chi phí 600.000 đồng/ngày. Còn anh thì hàng ngày vẫn cố gắng ngược xuôi thu xếp công việc, lo tiền chạy chữa cho chị Đ.

"Dù gì thì cô ấy vẫn là vợ và mẹ của hai con tôi nên chi phí điều trị lớn đến mấy tôi cũng cố gắng lo. Nghĩ lại tôi cũng giận cô ấy lắm vì hành động dại dột như vậy, nhưng từng là vợ chồng với lại mình là đàn ông nên không giận lâu", anh T. bày tỏ.

Nhiều người tập trung sau sự việc. Ảnh: MXH

Anh Đ. cho rằng trên mạng xã hội không ít người đã "quá nặng nề" bàn tán mọi việc khiến gia đình càng thêm mệt mỏi. Anh cho rằng, lỗi lầm của vợ cùng như chị em vợ chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng các con trẻ mới là người phải chịu nhiều thương tổn nhất.

"Khổ tâm nhất là con của mình, chúng nó không làm gì sai lầm, tội lỗi của mẹ nhưng sợ sau này bị người đời chỉ trích. Chắc chắn nhiều năm nữa các con tôi không được mẹ ở cạnh, con không đủ tình thương của mẹ và bố sao vui vẻ bằng đứa trẻ khác. Ngoài ra, thiên hạ nhòm ngó dèm pha chắc chắn có, mặc dù các con không tội lỗi gì. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ tội ai người ấy chịu, con trẻ không có tội, bố mẹ làm sai thì bố mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đừng làm tổn thương các cháu thôi", anh T. nói thêm.

Cũng trao đổi với PV Dân Việt, anh H. (chồng Đỗ Thị Đ., SN 1990) cũng cho biết: "Nếu như biết trước, tôi sẽ không bao giờ để vợ làm như thế". Nói rồi anh H. từ chối chia sẻ thêm.

Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 người con gái đến nhà mẹ đẻ của mình là bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi). Những người con này còn mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đ..

Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà, một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách. Thấy vậy bà Đ. liền can ngăn con gái nhưng một người đã châm lửa đốt. Lửa bùng lên dữ dội khiến bà Đ. và ba người con đều bị bỏng nặng gồm: Đỗ Thị Định (sinh năm 1982), Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988) và Đỗ Thị Đưa (sinh năm 1990). Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ. Xác định có dấu hiệu của tội giết người nên công an khởi tố vụ án để điều tra.