Vụ 4 bố con giết 2 hàng xóm ở Hà Giang: Trưởng thôn Súng Sảng nói gì về nghi phạm?

Kế hoạch sát hại hàng xóm của 4 bố con ông Giàng Chẩn Diu

Khoảng 22h ngày 20/10, Giàng Seo Sèng và Giàng Seo Phàng đến nhà ông Diu. Tại đây, Sèng nói "Bố ạ, muốn có đất để làm ăn thì bố con ta phải thống nhất giết Thào Chính Di, Thào Seo Sì đi vì nó tranh chấp làm thu hẹp diện tích đất canh tác. Phải xử lý ngay vì qua đời bố chắc các con không có khả năng tranh giành đất canh tác hiện nay".

Sau khi nghe Phàng hỏi lại "Có dám làm không?", Sèng trả lời: "Muộn rồi, làm không ai biết đâu".

"Đến nhà nó nếu say rượu thì dùng dây thừng siết cổ chết và treo lên, nếu nó không say rượu thì dùng gậy đánh chết rồi treo lên. Không được gây tiếng động cho hàng xóm mới an toàn", Sèng nói tiếp.

Ngay sau đó, 4 đối tượng cầm theo búa bổ củi và một đoạn dây thừng dài đến nhà nạn nhân....