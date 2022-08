Vụ án mạng bí ẩn 34 năm trước được phá nhờ vết liếm bì thư

Sau hơn 30 năm chìm trong bế tắc và đau khổ, Tamika Reyes, 43 tuổi cuối cùng cũng biết thủ phạm đã giết mẹ mình - bà Anna Kane.

Thi thể bà Anna Kane, khi ấy mới 26 tuổi, đã được tìm thấy vào ngày 23/10/1988, trong một khu rừng gần Reading, Pennsylvania, với sợi dây quấn quanh cổ. Theo điều tra, bà bị bóp cổ ở nơi khác và bị vứt trong rừng.

Tờ báo địa phương Reading Eagle đã đăng tin tìm kiếm thông tin về cái chết của Anna trên trang nhất. Cảnh sát cho biết vào tháng 2/1990, khoảng 15 tháng sau khi Anna bị giết, tờ báo này nhận được một lá thư nặc danh từ một "công dân có liên quan" với những thông tin mà chỉ thủ phạm giết người mới biết.

Người này đã để lại ADN của mình khi liếm phong bì. Giới chức cho biết mẫu ADN từ nước bọt trùng khớp với mẫu ADN được tìm thấy trên quần áo của Anna.

Thế nhưng, họ vẫn chưa thể xác định được nghi phạm.

Mới đây, cảnh sát bang Pennsylvania đã sử dụng phương pháp xét nghiệm phả hệ di truyền để xác định nghi phạm giết người và đã có kết quả. Đó là một người đàn ông địa phương có tên là Scott Grim.

Tiếc là bà ngoại của Tamika đã qua đời trước khi biết được vụ án đã được giải quyết.

"Tôi rất xúc động khi họ đã tìm ra hung thủ. Tôi vui vì cuối cùng đã biết danh tính kẻ sát nhân đã cướp mẹ khỏi chúng tôi và cũng buồn vì nghi phạm không bao giờ phải đối mặt với hậu quả nữa", cô nói.

Tamika mới 9 tuổi khi mẹ bị sát hại

Trong 34 năm qua, Tamika cùng với hai anh trai và bà ngoại luôn trăn trở về danh tính thủ phạm giết bà Anna. Tamika mới 9 tuổi khi mẹ bị giết, cô luôn nhớ về mẹ mỗi ngày.

"Mẹ tôi là một người hướng ngoại, không ngại điều gì, trung thực, thẳng thắn và biết quan tâm", cô nói.

Sau khi mẹ qua đời, dì của Tamika đã nhận nuôi cô, còn hai người anh trai thì sống với người cha.

Mới đây, cô đã nhận được cuộc gọi từ một thám tử, cập nhật diễn biến mới về vụ án.

Các điều tra viên đã tìm ra nghi phạm đã giết mẹ cô. Nhưng đáng tiếc là ông ta, Scott Grim đã qua đời vào năm 2018 ở tuổi 58.

Chân dung nghi phạm Scott Grim. Ảnh: CNN.

Ngoài ra, Tamika vẫn còn bận tâm đến hình ảnh mà giới truyền thông mô tả về mẹ cô. Mặc dù có một quá khứ đen tối liên quan đến ma túy và mại dâm, bà vẫn cố gắng làm lại cuộc đời, Tamika Reyes chia sẻ.

Cô cho biết: “Bà ấy được mô tả là một cô gái điếm bị giết và đáng bị như vậy. Thật đau đớn. Thực ra bà ấy là nạn nhân, là một người mẹ và xứng đáng được yêu thương".

Phá án bằng công nghệ đột phá

Các nhà điều tra đã xác định Scott Grim là nghi phạm giết người bằng cách phân tích phả hệ di truyền, kết hợp bằng chứng ADN và gia phả để tìm ra mối liên hệ sinh học giữa mọi người.

Trong những năm gần đây, các công ty phân tích dữ liệu ADN như 23andMe và Ancestry đã khuyến khích mọi người khám phá gia phả của họ bằng mẫu nước bọt và gửi đi phân tích. Sau đó, các công ty này trả lại thông tin về nguồn gốc dân tộc, rủi ro sức khỏe di truyền, cây gia hệ và tệp dữ liệu thô về ADN của khách hàng.

Quá trình điều tra bằng phả hệ di truyền của vụ án. Đồ họa: CNN.

Hoạt động này trở thành một công cụ có giá trị cho các nhà thực thi pháp luật khi lật lại các vụ án cũ.

Mẫu AND được thu thập từ các hiện trường vụ án có thể được tải lên các dịch vụ trực tuyến để so sánh với ADN do người dùng từ các công ty như 23andMe gửi để khám phá gia phả của họ.

Nếu có sự trùng khớp xảy ra, các nhà phân tích có thể xây dựng cây phả hệ để giúp cảnh sát tìm ra những kẻ tình nghi tiềm năng.

Các nhà điều tra đã phân tích quần áo của bà Anna và tìm thấy dấu vết ADN của một người đàn ông không xác định. Sau đó, họ xác định được nó trùng khớp với ADN trên phong bì từ năm 1990, xác nhận ý kiến rằng người gửi bức thư là hung thủ.

Nhưng trong khi họ có thông tin ADN của hung thủ, thì họ lại không căn cứ để xác định danh tính của người ấy vì ông ta chưa bao giờ bị bắt hay phải xét nghiệm ADNđể lưu thông tin trong hệ thống dữ liệu.

Giờ là lúc để sử dụng phả hệ di truyền. Theo cảnh sát trưởng Daniel Womer hiệu quả của hoạt động này trong các vụ án chưa có lời giải phụ thuộc vào chất lượng ADN tại hiện trường.

Việc bảo quản cẩn thận bằng chứng ADN của các thám tử vào năm 1988 đã tạo nền tảng vững chắc cho các điều tra viên ngày nay kiểm tra dữ liệu bằng công nghệ mới.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ

Các nhà điều tra không biết nhiều thông tin về Scott ngoài việc ông ta sống ở khu vực Hamburg, Pennsylvania.

Anna Kane, nạn nhân. Bà đã bị bóp cổ đến chết vào năm 1988. Ảnh: CNN.

Họ đang cố gắng xác định xem liệu ông ta có quen biết bà Anna hay không và khuyến khích mọi người chia sẻ thông tin. Cho đến nay, họ không tìm thấy mối liên hệ nào.

“Nhưng điều đó không có nghĩa là không có mối liên hệ nào", ông Womer nói.

Bà Anna được cho là đang làm gái mại dâm vào thời điểm bị giết và đang gặp một khách hàng. Womer cho biết rằng cảnh sát đang cố gắng xác định xem đó có phải là Scott hay không.

Cảnh sát Pennsylvania đã từ chối tiết lộ bức thư năm 1990 hoặc giải thích thông điệp của bức thư đó.

“Chỉ có vài chi tiết về nơi vứt xác, quần áo của bà ấy trông ra sao, và những thứ như thế. Điều này khiến các nhà điều tra tin rằng kẻ nào viết bức thư đã thực hiện vụ án mạng", Womer nói.

Bước đột phá lớn nhất của vụ án này trong năm nay là khi họ lấy được mẫu ADN mới của Scott để so sánh với các bằng chứng cũ. Họ từ chối chia sẻ phương thức lấy được ADN của Scott khi ông ta đã qua đời được 4 năm.

Giờ khi đã xác định được ADN của Scott, cảnh sát sẽ nghiên cứu các vụ án chưa có lời giải khác để xem liệu ông ta có liên quan hay không, Womer nói.

Trong khi đó, Tamika vẫn nhớ mẹ da diết.

Cô nói: "Thật khó khăn khi lớn lên mà không có mẹ. Không một đứa trẻ nào phải lớn lên mà không có mẹ ở bên".

Tamika biết cô sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. Nhưng cô nguôi ngoai vì cuối cùng gia đình cũng biết được thủ phạm giết mẹ cô.