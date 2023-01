Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 14/1, chị P.T.N.A (32 tuổi, ngụ chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, bé N.Đ.H.A (sinh ngày 1/7/2022 - con trai của chị) vẫn đang nguy kịch. Hiện bé đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật não.

Theo chị N.A, vợ chồng chị gửi con trai 6 tháng tuổi cho chị Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi), sống trong căn hộ ở tầng 10, lô D chung cư Lê Thành giữ với chi phí 3 triệu đồng/tháng.

Trưa 10/1 (ngày gửi thứ 5), chị Linh gửi tin nhắn cho chị N.A thông báo bé ngủ từ sáng tới trưa không chịu bú sữa. Đến 14h cùng ngày, chị Linh gọi điện cho chị N.A thông báo bé khó thở nên phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thấy sự việc bất thường và bé có dấu hiệu bị bạo hành, phía Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã trao đổi với gia đình chị N.A để phối hợp công an điều tra nguyên nhân.

Tại cơ quan điều tra, bảo mẫu Linh đã thừa nhận có hành vi dùng tay đánh bé 2 đến 3 lần ở đầu. Sau đó, thấy bé có dấu hiệu bất thường Linh đã gọi điện cho mẹ bé là chị N.A mang bé đến Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để điều trị trong trình trạng nguy kịch.

Luật sư Lê Bá Thường (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: Bất kỳ các cá nhân hoặc cơ sở giữ trẻ tư nhân tự phát thực hiện việc trông giữ trẻ nhưng không được cấp giấy phép thành lập bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, luật sư Thường cho biết đối với hành vi không đảm bảo một trong các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đăng ký, cho phép hoạt động hoặc công nhận hoạt động tổ chức thực hiện dịch vụ giáo dục, cơ sở giáo dục mầm non sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng (Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định 04/2021/NĐ-CP) và phạt tiền đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục khi chưa được cho phép hoạt động, chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc chưa được công nhận hoạt động là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục mầm non (Điểm a Khoản 5 Điều 6 Nghị định 04/2021/NĐ-CP).

Theo luật sư Thường, cùng hành vi vi phạm trên thì mức phạt đối với cá nhân tương ứng là 50% so với tổ chức.

Nếu người bảo mẫu không có chứng chỉ nghiệp vụ bảo mẫu thì sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi của bảo mẫu gây ra cháu bé bị dập não và bảo mẫu thừa nhận dùng tay đánh bé thì chắc chắn sẽ bị phạt hành chính về hành vi gây tổn hại về thể chất, tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng mạ, chửi mắng, đe dọa, cách ly ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em từ 10 triệu đến 20 triệu đồng (Điều 22 Nghị định 130/2021/NĐ-CP).

Luật sư Thường cho biết thêm: Vụ án đang đợi kết luận của cơ quan điều tra, tùy theo mục đích, động cơ, hậu quả của hành vi gây ra cho bé, người bảo mẫu này sẽ còn có thể bị truy tố tội hình sự về "tội hành hạ người khác" với mức tù từ 01 năm đến 03 năm (Điều 140 BLHS 2015); tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đối với sức khỏe của trẻ em với mức phạt tù là 3 năm (khoản 1 Điều 134 BLHS 2015); hoặc tội giết người dưới 16 tuổi với mức phạt là tù chung thân hoặc tử hình (điểm b, khoản 1, Điều 123 BLHS 2015).

Chiều 14/1, một lãnh đạo Công an quận Bình Tân xác nhận với phóng viên Dân Việt, đơn vị đã bắt khẩn cấp bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh để phục công tác lấy lời khai, đồng thời hồ sơ đã được chuyển lên Phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Mọi thông tin tiếp theo sẽ do Công an TP.HCM thụ lý, giải quyết.