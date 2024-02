Vụ bắt cóc cháu bé 3 tuổi để đòi chuộc 2 tỷ đồng ở Long An: Đề nghị truy tố bị can Vụ bắt cóc cháu bé 3 tuổi để đòi chuộc 2 tỷ đồng ở Long An: Đề nghị truy tố bị can

Liên quan vụ bắt cóc cháu bé 3 tuổi để đòi chuộc 2 tỷ đồng, Công an tỉnh Long An đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Sơn (35 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) về tội “Bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản”.