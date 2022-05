Vụ bé gái 1 tuổi nghi bị bạo hành tử vong ở TP.HCM: Có dấu hiệu tội phạm?

Bé gái 1 tuổi nghi bị bạo hành tử vong

Ngày 28/5, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ bé gái tử vong, nghi do bị bạo hành.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/5, bé gái tên K. (1 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân) được đưa vào một bệnh viện trên địa bàn quận Bình Tân cấp cứu.

Công an niêm phong nhà của T., nơi xảy ra vụ nghi bị bạo hành khiến bé gái 1 tuổi tử vong. Ảnh: Trần Kha

Tuy nhiên bé gái tử vong, trên người nạn nhân có dấu hiệu nghi vấn bị bạo hành nên bệnh viện đã báo công an.

Theo chị V. (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân), mẹ ruột cháu K., sáng 27/5, chị giao con cho một người phụ nữ tên T. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) trông giữ.

Hơn 9 giờ cùng ngày, T. gọi cho chị V. nói bé K. bị ọc sữa, tím tái. Mẹ bé chạy gấp về nhà đưa con vào bệnh viện cấp cứu nhưng bé tử vong. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy bé K. bị đa chấn thương vùng bụng.

Làm việc với công an, bước đầu T. khai nhận, sáng 27/5 có dùng tay đánh vào vùng bụng bé K. Hiện Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra làm rõ vụ bé gái 1 tuổi tử vong, nghi do bị bạo hành.

Có thể sẽ khởi tố vụ án

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với kết quả khám nghiệm tử thi và lời khai ban đầu của người trông giữ trẻ thấy đã có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Ông Cường cho biết, theo thông tin ban đầu, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu bé bị đa chấn thương vùng bụng, nghi do bạo hành. Bản thân T. khai nhận đã dùng tay đánh vào vùng bụng cháu.

T., 21 tuổi, đã có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nên phải hiểu việc đánh vào vùng bụng cháu bé 1 tuổi hoàn toàn có thể gây ra thương tích, thậm chí thiệt mạng cho cháu nhưng vẫn thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả nguy hiểm đến tính mạng của bé có thể xảy ra. Thực tế cháu bé đã tử vong.

Theo thông tin vụ việc trên cho thấy, hành vi của T. đã có dấu hiệu cấu thành của tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự với lỗi cố ý gián tiếp.

Theo ông Cường, kết quả giám định pháp y và xem xét dấu vết trên cơ thể của cháu bé là cơ sở pháp lý để xác định hậu quả xảy ra và nguyên nhân cháu bé tử vong. Lời khai của cô gái cũng là cơ sở để xác định nguyên nhân và diễn biến hành vi.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm, lời khai của người làm chứng và thu thập các chứng cứ, tài liệu đồ vật có liên quan để xác định nguyên nhân sự việc.

Đồng thời làm rõ diễn biến hành vi, nhận thức của cô gái trẻ này để xác định các dấu hiệu tội phạm trong vụ việc này, làm căn cứ xác định tội danh để khởi tố theo quy định của pháp luật.

Để xác định chính xác tội danh, cần phải làm rõ diễn biến hành vi và nhận thức của người trông trẻ khi thực hiện hành vi đánh vào cơ thể của cháu bé là yếu tố quan trọng để xác định tội danh là tội giết người hay tội vô ý làm chết người.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ việc gửi trẻ như thế này có thực hiện thường xuyên hay không, cơ sở trông giữ trẻ có phải tự phát, trái pháp luật hay không để xử lý triệt để.

Đây cũng là cơ sở để xác định nguyên nhân sự việc, thực hiện các giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật.