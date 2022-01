Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Hội Bảo vệ quyền trẻ em sẽ theo tới cùng, khi nào "đúng người đúng tội mới thôi"

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM đã thực hiện rất quyết liệt, công tâm để đưa sự thật vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành ra ánh sáng.

Đồng thời, vụ án này sẽ được đưa ra làm vụ án điểm, xét xử điểm để răn đe cho toàn xã hội, không để xảy ra trường hợp tương tự nào khác.



Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, nếu thấy đủ cơ sở, cơ quan điều tra sẽ chuyển đổi tội danh phạm tội của các đối tượng. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra để đảm bảo đúng người, đúng tội.

Theo lãnh đạo công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đơn vị này đã bắt khẩn cấp hai đối tượng gồm Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) để điều tra, làm rõ các hành vi dẫn đến cái chết thương tâm của bé gái 8 tuổi.



Bước đầu, công an đã xác định ông Thái có vai trò là đồng phạm, giúp sức cho bà Trang thực hiện hành vi phạm tội gây ra cái chết thương tâm cho bé V.A.