Vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi do bạo hành: Luật sư kiến nghị đổi tội danh người cha sang "giết người"

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa đã tiếp nhận đơn kiến nghị thay đổi tội khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Trung Thái - cha ruột của bé gái 8 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành.