Vụ bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nhập viện: Xác định được hung khí, nguyên nhân ban đầu

Liên quan đến vụ việc ông H.T.C. (SN 1950, trú thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) dùng hung khí đánh trọng thương con dâu, 2 cháu nội trong lúc ăn cơm gây xôn xao dự luận, chiều 14/11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cho biết qua điều tra cơ quan công an xác định hung khí mà ông C. dùng đánh con dâu, cháu là bằng búa đinh.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn trong gia đình. Cũng theo thượng tá Thành, ông C. đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê, cơ quan công an đang tiếp cận để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Mâu thuẫn xuất phát trong lúc ăn cơm, ông C. đã dùng búa đánh bị thương con dâu, 2 cháu - Ảnh: N. Nam

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 13/11, trong lúc ăn cơm tối, ông H.T.C. đã nảy sinh mâu thuẫn với con dâu là chị P.T.D. (SN 1986). Trong cơn nóng giận, ông C. đã đánh chị D. cùng hai cháu gái nội của mình là bé H.B.N. (9 tuổi) và bé H.N.V. (4 tuổi).

Khi bị ông nội đánh, cháu N. nhanh chân chạy thoát ra ngoài rồi kêu cứu hàng xóm. Người dân xung quanh nhanh chóng chạy tới và đưa 3 mẹ con chị C. tới bệnh viện Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên 3 mẹ con chị D. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Sau đó, cháu N. và cháu V. được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để tiếp tục cứu chữa.

Về phía ông C., sau khi gây án, người này được tìm thấy tại một trang trại cách nhà khoảng 300 m, trong tình trạng sức khỏe không tốt, liên tục bị nôn và có mùi của thuốc bảo vệ thực vật, nên được chuyển đi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Được biết, theo thông tin từ cơ quan công an hiện ông H.T.C. đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng sức khỏe yếu dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an.