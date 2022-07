Từ việc công khai "Tôi là gay" của Vũ Cát Tường Tối 9/7, Vũ Cát Tường lần đầu come out (công khai xu hướng tính dục) với công chúng. Ca sĩ sinh năm 1992 thừa nhận mình là người đồng tính. Thuật ngữ "gay" gắn với chữ G trong cụm LGBTQ+, thường được người đồng tính nam sử dụng. Thực tế, nó còn được phụ nữ dùng để come out thay khái niệm "lesbian".



“Trong tưởng tượng của Tường nghĩ về chính mình, Tường thấy mình mặc vest, nắm tay một cô gái làm đám cưới. I’m gay”, cô nói.



Thuật ngữ "gay" gắn với chữ G trong cụm LGBTQ+, thường được những người đồng tính nam sử dụng khi nói về xu hướng tính dục của mình. Song thực tế, nó còn được những người nữ yêu nữ dùng để come out thay khái niệm "lesbian".

Theo Oxford Dictionary of Difficult Words, từ "gay" vốn được hiểu với ý nghĩa sự vui vẻ, vô tư. Đến khoảng giữa thế kỷ 20, từ này dần được coi là khái niệm dùng để chỉ những người có cảm xúc lãng mạn và ham muốn tình dục với người cùng giới.

Điều này đồng nghĩa rằng người đồng tính nữ cũng có thể dán nhãn mình là gay khi nói về xu hướng tính dục.

vu cat tuong come out anh 2 vu cat tuong come out anh 3 Ellen DeGeneres (trái) và Kehlani là 2 trong số nhiều nghệ sĩ nữ công khai mình là người đồng tính với lời khẳng định: "Tôi là gay". Ảnh: AP, Twitter.

Không chỉ Vũ Cát Tường công khai "Tôi là gay"

Năm 1997, MC đình đám người Mỹ Ellen DeGeneres đã tuyên bố mình là người đồng tính sau khi xuất hiện trên bìa tạp chí Time với thông điệp "Yep, I'm Gay".

Tháng 4/2021, ca sĩ - nhạc sĩ R&B Kehlani đã công khai xu hướng tính dục cùng lời khẳng định: "Tôi là gay".

"Tôi là gay. Cuối cùng, tôi hiểu rằng mình là người đồng tính nữ", cô kể với Pop Crave.

JoJo Siwa, ngôi sao thực tế 18 tuổi, cũng gây xôn xao dư luận vào tháng 1/2021 khi come out trên mạng xã hội.

Trước đó, cô từng đăng tải video nhảy trên nền nhạc Born This Way của nghệ sĩ Lady Gaga, mặc chiếc áo có dòng chữ "Best Gay Cousin Ever" (tạm dịch: Người em họ là gay tuyệt nhất). Siwa cho biết chiếc áo là món quà từ anh họ của cô.

Ngoài ra, nhiều người trong cộng đồng LGBTQ+ cũng chọn nhãn "queer" khi nói đến xu hướng tính dục của mình.

"Tôi là người queer. Tôi thích khái niệm ấy bởi nó cởi mở, không ràng buộc trong những khuôn khổ giới và giới tính khác. Tôi không muốn tiết lộ nhiều về cuộc đời mình, nhưng cảm thấy cần phải khẳng định mình không 'thẳng'", siêu mẫu người Anh Lily Cole trả lời Sunday Times' Style.