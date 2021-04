Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Chủ tịch Chu Ngọc Anh chỉ đạo "nóng"

Công văn nêu rõ, để khắc phục hậu quả vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng tại phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội), vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo Công an TP.Hà Nội chủ trì phối hợp với UBND quận Đống Đa và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đảm bảo kịp thời, đúng quy định pháp luật.



Hiện trường vụ cháy xảy ra ở phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội).

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng giao Sở LĐTBXH chủ trì phối hợp với UBND quận Đống đa và các đơn vị liên quan hỗ trợ, thăm hỏi gia đình nạn nhân bảo đảm kịp thời, theo đúng quy định. Sở Y tế, Công an Hà Hội, UBND quận Đống Đa theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo vệ sinh, môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy và hồ sơ liên quan đến các nạn nhân theo quy định của pháp luật.

"UBND quận Đống Đa phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan, tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân, báo cáo UBND TP chỉ đạo những việc vượt quá thẩm quyền", công văn nêu rõ.

Trước đó, sáng 4/4, ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng (phường Hàng Bột, quận Đống Đa) khiến 4 người thiệt mạng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của TP, quận Đống Đa đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa để trực tiếp thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Tại đây, ông Nguyễn Mạnh Quyền đã trực tiếp trao số tiền 25 triệu đồng hỗ trợ của TP.Hà Nội cho đại diện gia đình nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ cháy, lãnh đạo TP.Hà Nội cũng như quận Đống Đa cùng Công an quận đã có mặt tại hiện trường vụ cháy, trực tiếp chỉ đạo xử lý hậu quả. "Mong rằng gia đình nạn nhân sớm vượt qua những mất mát này để ổn định cuộc sống. Đề nghị các cấp chính quyền của quận Đống Đa tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ hỏa hoạn này", ông Quyền nói.

Được biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội cũng quyết định hỗ chợ cho gia đình các nạn nhân 20 triệu đồng. Quận ủy-HĐND-UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa quyết định hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân 20 triệu đồng. Các tổ chức chính trị - xã hội, Hội chữ thập đỏ quận Đống Đa cũng hỗ hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân 5 triệu đồng; UBND phường Hàng Bột quyết định hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân 59 triệu đồng.

Theo UBND quận Đống Đa khoảng 00h25', ngày 04/4/2021, UBND quận Đống Đa nhận được tin báo về việc tại số nhà: 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội xảy ra cháy, có thiệt hại về người và tài sản.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, UBND Quận đã chỉ đạo các lực lượng Công an Quận (Đội ĐTTH, Đội Cảnh sáy PCCC & CNCH, Công an phường Hàng Bột) khẩn trương phối hợp với Cục C09 - Bộ Công an, các Phòng nghiệp vụ CATP (Phòng PC01, PC02, PC07, PC09), Viện KSND quận Đống Đa có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy, cấp cứu người bị nạn, tiến hành khám nghiệm và tổ chức các biện pháp điều tra theo quy định.

Qua điều tra sơ bộ xác định cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà (loại nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có một lối ra vào duy nhất là cửa chính); hậu quả làm 04 người chết

Quận ủy, UBND Quận đã chỉ đạo Công an quận phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP và các đơn vị có liên quan xác minh, kiểm tra các thông tin và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.