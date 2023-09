Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Chủ nhà có thể bị xử lý thế nào?

56 người chết trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Liên quan vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội, tối ngày 13/9, Công an TP Hà Nội thông tin, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Chủ căn chung cư cháy làm 56 người tử vong bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Hà Nội

Ông Minh là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Chủ của căn chung cư mini này bị điều tra về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự.

Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

Theo Công an Hà Nội, tính đến tối 13/9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người chết và 37 người bị thương, trong đó đã xác định được danh tính của 39/56 người chết.

Hiện giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở, ngành TP Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.

Trách nhiệm pháp lý của chủ chung cư

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến tài sản và đã có thiệt hại về người nên cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của chủ nhà trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ đây là chung cư mini hay là phòng trọ. Nếu là chung cư mini, việc cấp phép, phê duyệt về phòng cháy chữa cháy được thực hiện và triển khai như thế nào.

Còn trường hợp là phòng trọ, kinh doanh cho thuê nhà ở với số tầng, số phòng lớn như vậy thì thiết kế đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hay chưa, việc đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy được thực hiện như thế nào.

Ông Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, nhà chung cư, kể cả chung cư mini và các tòa nhà kinh doanh phòng trọ cho thuê đều phải đảm bảo các tiêu chuẩn kĩ thuật an toàn về phòng cháy chữa cháy, phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt về điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình vận hành tòa nhà cũng cần phải đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy tòa nhà này đã không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật dẫn đến vụ cháy xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng, việc cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can chủ nhà về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy là đúng quy định.

Theo quy định của pháp luật, người thực hiện hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự, chế tài cao nhất của tội danh này có thể tới 12 năm tù nếu hậu quả làm chết 3 người trở lên hoặc thiệt hại tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên.

Như vậy, trường hợp bị chứng minh có tội, chủ chung cư mini trong vu việc có thể đối mặt với khung hình phạt nêu trên.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy ở khu nhà để xác định trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy thuộc về ai, nguyên nhân vụ cháy từ đâu để truy trách nhiệm pháp lý.

Vị chuyên gia cho biết thêm, đây là vụ hỏa hoạn rất nghiêm trọng, xảy ra ở tòa nhà có nhiều người ở, trong khu vực chật hẹp, gây khó khăn cho hoạt động chữa cháy.

Chính vì vậy ngoài việc xem xét làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan trong việc đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, cơ quan chức năng cũng cần kiểm tra rà soát hoạt động cho thuê nhà ở, thuê phòng trọ và đặc biệt là với các chung cư mini không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, ở khu vực đông dân cư để tránh những vụ hỏa hoạn tương tự có thể xảy ra.