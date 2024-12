Vụ cháy nhà trọ quận Tân Bình: Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân

Cảnh sát quận Tân Bình với các đơn vị liên quan túc trực tại hiện trường xung quanh ngôi nhà trọ bị cháy trên đường Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Đến hơn 14h30, lực lượng chức năng quận Tân Bình, TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn nhà 4 tầng trên đường Xuân Hồng, phường 12.

Hai nạn nhân tử vong do ngạt khói được xác định là chị T.T.T.N (SN 2001) và anh N.T. T (SN 2003, quê Vĩnh Long, bạn chị N.). Qua điều tra ban đầu, căn nhà trên được anh Nguyễn Quốc Cường (SN 1997, quê Thừa Thiên Huế) thuê từ tháng 4/2024 và ngăn phòng cho thuê.

Căn nhà có kết cấu 1 trệt, 1 gác lửng, 3 tầng lầu, 1 sân thượng. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 23 người đang thuê trọ, khi đám cháy được khống chế, cảnh sát cứu hộ phát hiện 2 nạn nhân tử vong trong phòng 301.

Theo báo cáo của cơ quan điều tra, tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Tân Bình đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận 11, Đội 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM với 7 xe và gần 40 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa và cứu người.

Các tổ cứu hộ cùng người dân đã hướng dẫn và giải cứu 20 người thoát ra khỏi đám cháy. Tại hiện trường, diện tích cháy khoảng 15m2/280m2 của căn nhà cùng với 8 xe máy và một số vật dụng cá nhân, thiệt hại chưa ước tính được thành tiền. Lực lượng chức năng phường 12 và quận Tân Bình cũng đã có mặt hỗ trợ gia đình có người tử vong số tiền 10 triệu đồng/người, người bị thương trong vụ cháy 5 triệu đồng/người.

Đáng chú ý tại hiện trường, ông Khương Thế Mỹ (SN 1966) chính là người đã hỗ trợ, cứu gần 10 nạn nhân leo qua nhà ông để thoát khỏi đám cháy. "Nghe tiếng hô hoán, tôi chạy ra đường thì thấy khói đen bốc lên cao tại một phòng trọ trên lầu sát nhà mình nên tôi chạy vào nhà mở cửa ban công tầng 3 để một số người bên căn nhà bị cháy leo qua và xuống đất an toàn", ông Mỹ kể lại.