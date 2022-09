Đến cuối chiều 7/9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) để tiếp tục dập tắt đám cháy.



Theo ghi nhận của phóng viên, dù cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC đã rất nỗ lực nhưng đám cháy vẫn chưa được khống chế, khói còn bốc ra nghi ngút, âm ỉ. Xung quanh, người dân, người thân và bạn bè các nạn nhân tập trung theo dõi, mong chờ những phép màu đến với các nạn nhân.

Bất lực nhìn nạn nhân liều mình nhảy từ sân thượng xuống đất

Còn rất bàng hoàng sau gần một ngày xảy ra vụ cháy, anh Thành Quang (người dân sống gần hiện trường) cho biết, khi phát hiện đám cháy tại quán karaoke, rất nhiều người dân đã chạy đến để ứng cứu. Người mang bình chữa cháy mini, người mang theo nước để cố gắng tiếp cận hiện trường... nhưng bất thành.



Hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo anh Quang, do quán chỉ có một cửa chính ở mặt tiền, phía trên lầu bít kín bởi giàn đèn trang trí nên không ai có thể tiếp cận được bên trong. Vì vậy, người dân rất sốt ruột, nhưng không thể làm gì hơn chỉ bất lực đứng phía dưới theo dõi.

"Thương cho những người ở bên trong, họ đã phải cố gắng chạy lên sân thượng rồi nhảy xuống vì không còn đường khác. Chúng tôi tập trung chạy đến hỗ trợ đưa lên xe cấp cứu chứ không biết làm gì thêm", anh Quang kể.

Đứng thấp thỏm bên ngoài hiện trường, anh Hoàng Văn Hùng cứ vừa trông ngóng vào trong, vừa liên tục gọi điện thoại cho những người bạn của mình nhưng không liên lạc được. Anh này kể đêm 6/9, 4 người bạn đồng hương cùng 1 người thân trên Đắk Lắk xuống đi chơi chung. Sau cuộc nhậu, anh Hùng trở về nhà còn 5 người bạn đi hát tại karaoke An Phú.

Hiện tại ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Đến lúc vụ cháy xảy ra, tôi chạy đến đây trông ngóng thông tin nhưng gọi điện thoại đều không liên lạc được với ai", anh Hùng buồn bã nói.

Kể về vụ hỏa hoạn kinh hoàng, anh Đỗ Thanh Tú (nhân viên quán karaoke, quê Quảng Nam) nhớ lại, thời điểm đó anh đang làm việc trên tầng 3 thì thấy khói xông lên nên chạy ra đóng cửa. Ngay sau nghe mọi người trong quán hô hoán cháy, khói xộc lên rất nhiều, điện bị cúp nên chỉ còn biết kiếm đường chạy.

"Thời điểm đó, bản thân tôi muốn chạy xuống tầng 1 nhưng lửa nhiều quá phải chạy ngược lên lại sân thượng. Xung quanh cũng có nhiều người khác lên tới, la hét cầu cứu. Nhiều người liều nhảy xuống vì sau lưng ngọn lửa đã lan tới. Sau đó, những người nhảy từ sân thượng xuống được người xung quanh chạy đến cứu, đưa đi bệnh viện. Lực lượng cảnh sát PCCC cũng nhanh chóng đến hiện trường giải cứu những người khác", anh Tú nhớ lại.

Huy động số lượng bác sĩ lớn để cấp cứu các nạn nhân

Trong khi đó tại Bệnh viện An Phú, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đình Đạt cho biết, vào khoảng hơn 21 giờ ngày 6/9, bệnh viện nhận tin có vụ cháy gần đây nên ngay lập tức điều động 2 xe cấp cứu cùng nhân viên trực tiếp đến hiện trường hỗ trợ cấp cứu nạn nhân được đưa ra khỏi vụ hỏa hoạn.

Các nạn nhân trong vụ cháy vẫn đang sợ hãi, hoảng loạn. Ảnh: L.Ánh

"Cứ 10-15 phút là có một chuyến xe cấp cứu chở khoảng 5-7 nạn nhân về bệnh viện, ai cũng đen sạm vì ám khói, một số trường hợp chảy máu ở đầu, tay chân bị gãy. Bệnh viện ngay lập tức huy động bác sĩ khác quanh vùng đến hỗ trợ, tổ chức sơ cấp cứu, giường bệnh được bố trí ra cả hành lang để sẵn sàng cứu người bị nạn. Chúng tôi có kinh nghiệm rằng hỏa hoạn thì nạn nhân đa số bị ngộ độc vì khói nên trưng dụng toàn bộ bình oxy có sẵn lẫn oxy dự trữ trong kho cho nạn nhân thở ngay, càng sớm càng tốt", bác sĩ Đạt chia sẻ.

Thời điểm nạn nhân vào viện, không ai có đăng ký nhưng bệnh viện phải tận dụng tất cả những gì mình có để cấp cứu. Trong 30 phút, bệnh viện tiếp nhận khoảng 40 nạn nhân từ vụ hỏa hoạn quán karaoke được chở đến.

Sau khi được cấp cứu, một số người khỏe lại bình thường nên được cho kiểm tra và xuất viện, những người khó thở được cho nhập viện, tiếp tục thở oxy và theo dõi.

Bác sĩ Đạt nói thêm: "Nhiều người vào đến trong tình trạng ướt sũng, toàn thân nhem nhuốc nhưng tất cả y, bác sĩ và nhân viên của bệnh viện đã làm mọi thứ có thể để cho mọi người được sớm thoát ra khỏi tình trạng thiếu oxy. Tính đến trưa nay (7/9), trong các nạn nhân đưa vào, có 1 người bị chấn thương sọ não, 1 người bị vỡ vòm sọ, 1 người gãy cột sống đã được sơ cứu và sớm chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh. Một trường hợp gãy 2 xương cẳng chân chiều nay sẽ được phẫu thuật cùng 1 nạn nhân gãy cột sống và chuyển lên tuyến trên".