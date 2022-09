Vụ cháy xưởng chăn, ga 3 người chết ở Hà Nội: Quyết định tố tụng mới từ công an

Cụ thể, ngày 13/9, thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, cơ quan này đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" để điều tra, làm rõ vụ cháy xưởng chăn, ga khiến 3 người tử vong ở thôn Bạch Nao (xã Thanh Văn).

Về diễn biến vụ cháy, nhà chức trách cho biết, vào hồi 16 giờ 36 phút ngày 10/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại xưởng chăn, ga, gối, đệm tại thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai.

Ngay khi tiếp nhận thông tin ban đầu, Công an xã Thanh Văn đã huy động toàn bộ lực lượng và hô hào nhân dân cùng tham gia cứu chữa đám cháy.

Vụ cháy xưởng chăn, ga ở Thanh Văn đã khiến 3 người tử vong, thiệt hại lên đến 2,5 tỷ đồng. Ảnh: CACC

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe téc nước của các đơn vị gồm: Công an huyện Thanh Oai 2 xe chữa cháy, Công an quận Hà Đông 2 xe chữa cháy, Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH 1 xe chữa cháy, 1 xe téc và 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Trong quá trình cứu chữa, anh Phan Duy đã dũng cảm lao vào đám cháy đưa các nạn nhân ra ngoài và bị ngạt khí.

3 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy là 3 mẹ con gồm: Chị Vũ Thị V (SN 1993) và 2 con là cháu Nguyễn Trọng Gia H (SN 2017) và cháu Nguyễn Kim A (SN 2018) được đưa đi cấp cứu. Nhưng do bị ngạt khí nặng, đến 18 giờ 30 cùng ngày, cả 3 người đã tử vong tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Đến khoảng 17 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Thời điểm khống chế hiện trường diện tích nhà xưởng mái tôn bị cháy và sập khoảng 300 m2. Đám cháy đã lan sang nhà ống liền kề cao 03 tầng, mặt sản khoảng 50m2 (bên trong có chứa nhiều chăn đệm đễ cháy).

Đến 19 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả vụ cháy đã khiến 3 người tử vong; 1 đồng chí công an bị thương khi tham gia cứu cháy. Thiệt hại về tài sản bước đầu xác định khoảng hơn 2,5 tỷ đồng.