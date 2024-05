Vụ chìm tàu cá ở Quảng Bình: 1 ngư dân vừa được tìm thấy sau 3 ngày lênh đênh trên biển

Bà Hà Trà Giang (38 tuổi, ở tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) cho biết: "Chồng tôi là ông Nguyễn Ngọc Hà (40 tuổi) vừa gọi điện về cho gia đình nói đã được cứu lên thuyền an toàn sau 3 ngày lênh đênh trên biển. Nghe tin, tôi mừng lắm và cầu mong các thuyền viên đang mất tích được bình an, sớm trở về với gia đình".

Theo bà Hà Trà Giang, ông Nguyễn Ngọc Hà là máy trưởng của tàu cá QB 98614 TS do ông Phan Thanh Hùng (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng.

Tối 3/5, tàu cá này bị mất liên lạc. Đến thời điểm này chỉ mới có một mình ông Hà liên lạc về với gia đình. Hiện sức khỏe của ông Hà đã ổn định và đang được tàu của ngư dân đưa vào bờ.

Ngoài máy trưởng Hà, 4 người khác gồm chủ tàu Phan Thanh Hùng; các thuyền viên Nguyễn Văn Thì (SN 1967), trú tại phường Quảng Phúc; Nguyễn Văn Thực (SN 1974, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Dương Văn Hoài (SN 1975, trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vẫn chưa liên lạc được.

Lực lượng chức năng đưa các thuyền viên đã được cứu vào bờ.

Ông Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc chia sẻ: "Vụ chìm tàu cá trên biển, trên địa bàn có 2 tàu cá của ngư dân bị chìm, ngoài tàu Qab 98614 TS, còn có tàu QB 98768 TS do ông Lê Văn Chiến (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) làm thuyền trưởng, rất may, các thuyền viên trên tàu này đã được cứu vớt và đưa vào bờ an toàn".

Như Dân Việt đã đưa tin, từ ngày 1/5 đến sáng 3/5 có 4 tàu cá của ngư dân Quảng Bình chìm trên biển, hiện vẫn còn 10 ngư dân đang mất tích.