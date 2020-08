Vụ chống đối nghiêm trọng ngày 9/1/2020 ở Đồng Tâm diễn ra như thế nào?

Nhóm đối tượng đã bàn bạc, chuẩn bị vũ khí để chống lại lực lượng

Ngày 26/8, thông tin mà Dân Việt nắm được, dự kiến ngày 7/9, Toà án nhân dân TP.Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ án giết người ở Đồng Tâm.

Vụ án giết người, chống người thi hành công vụ này có 29 bị cáo. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 5 người, thẩm phán, chủ toạ phiên toà là ông Trương Việt Toàn - Phó Chánh Tòa Hình sự (TAND TP.Hà Nội).

Về diễn biến vụ việc, Công an TP.Hà Nội kết luận điều tra vụ án "Giết người", "Chống người thi hành công vụ", xảy ra ngày 9/1/2020 tại thôn Hoành (Đồng Tâm) xác định, ông Lê Đình Kình (SN 1936, thôn Hoành, xã Đồng Tâm) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Người này thường xuyên tổ chức xuyên tạc nguồn gốc đất đồng Sênh, kích động, lôi kéo các đối tượng khác tham gia khiếu kiện, gây rối, đe doạ chính quyền để đòi đất đồng Sênh.

Tháng 11/2019, Quân chủng Phòng không – Không quân có kế hoạch xây dựng rường tào bảo vệ sân bay Miếu Môn (xã Đồng Tâm). Đơn vị này đã có văn bản đề nghị Công an TP.Hà Nội triển khai lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian xây dựng tường rào.

Lực lượng chức năng tổ chức xây tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn.

Trước diễn biến phức tạp tại xã Đồng Tâm, Công an TP.Hà Nội đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại xã này trong thời gian thi công tường rào. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho lực lượng tham gia xây dựng tường rào, Công an TP.Hà Nội còn triển khai lực lượng để bảo vệ trụ sở Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân xã Đồng Tâm.

Cùng với đó là tài sản, tính mạng của nhân dân; nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo chính quyền cơ sở…

Kế hoạch đã được Bộ Công an phê duyệt, đồng thời chỉ đạo các đơn vị của Bộ Công an hỗ trợ Công an TP.Hà Nội triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ở xã Đồng Tâm, hoạt động của "Tổ đồng thuận", trong đó có bố con ông Lê Đình Công từ lâu đã gây nhức nhối.

Căn cứ vào kế hoạch, khoảng rạng sáng ngày 9/1, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, các lực lượng khác triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm.

Sau khi biết thông tin việc xây dựng tường rào xung quanh sân bay Miếu Môn, khoảng tháng 11/2019, Lê Đình Công (SN 1964, con trai ông Kình), Bùi Viết Hiểu (SN 1943), Nguyễn Văn Tuyển (SN 1974), Nguyễn Văn Duệ (SN 1962), Nguyễn Quốc Tiến (tức Tiến "Mạ", SN 1980) tất cả đều ở thôn Hoành đã mua lựu đạn, chuẩn bị vũ khí, công cụ để tấn công, tiêu diệt lực lượng công an đến làm nhiệm vụ.

Lê Đình Công cùng nhiều đối tượng khác đã chuẩn bị nhiều vật dụng, công cụ để nhằm chống lại lực lượng chức năng.

Con trai ông Kình giao Tiến "Mạ" và ông Duệ tìm hiểu và mua với số lượng 10 quả lựu đạn.

Sau khi tìm hiểu, Tiến "Mạ" thông báo tiền mua lựu đạn khoảng 33 triệu đồng. Công thống nhất với Hiểu, chỉ đạo Ma Thị Phần (SN 1963, thôn Hoành, thủ quỹ của Tổ đồng thuận) đưa cho Công 18 triệu tiền quỹ để mua lưu đạn.

Do thiếu tiền nên các đối tượng trên cùng nhau đóng góp tiền mua lựu đạn.

Khi đủ tiền, Tiến lên mạng tìm mua lựu đạn và liên lạc qua điện thoại với một người đàn ông (không gặp mặt trực tiếp). Người này đồng ý bán cho Tiến 10 quả lựu đạn với giá 30 triệu.

Sau đó Tiến nhận được lựu đạn từ 1 người đàn ông mặc quần áo của hãng xe ôm công nghệ Grab (không xác định được nhân thân, lai lịch).

Số lựu đạn trên Tiến đưa cho Công 6 quả, đưa cho Tuyển 4 quả, Công đưa lại cho Tiến 2 quả.

Nhiều quả lựu đạn đã được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường.

Số lựu đạn trên được Công, Tuyển chia cho các đối tượng khác gồm Lê Đình Chức (SN 1980, thôn Hoành), Quanh, Trịnh Văn Hải (SN 1988, thôn Hoành) và Duệ.

Đầu tháng 12/2019, các đối tượng tiếp tục bàn bạc, thống nhất chuẩn bị công cụ, vũ khí tấn công lực lượng chức năng. Công lên mạng tìm hiểu các chế tạo vũ khí và tìm được các chế tạo bom xăng.

Bom xăng được chế bằng cách đổ xăng vào các chai thuỷ tinh, đậy nút bằng giẻ, buộc nilon kèm dây chun, khi cần sử dụng thì châm lửa vào đầu chai, ném khiến các chai bom xăng bị vỡ, gây cháy.

Công đã chỉ đạo người đi mua khoảng 50 lít xăng về tập trung tại nhà Tuyển "cụt". Công, Tuyển cùng 1 người khác đi nhặt các vỏ chai bia thuỷ tinh mang về nhà Tuyển cùng 1 người khác.

Đến cuối tháng 12/2019, Công cùng 5 đối tượng khác đổ xăng vào các chai, được khoảng 85 chai bom xăng để tại nhà Tuyển.

Nhóm đối tượng còn mua cả 3 hộp pháo, 6 quả pháo; chuẩn bị vôi bột, ớt bột; gắn 10 dao phóng lợn vào tuýp sắt; gạch, đá.

Tất cả số công vụ này được tập trung ở nhà Tuyển. Đến ngày 8/1, số vũ khí, công cụ trên được chuyển về tập kết tại nhà ông Lê Đình Kình.

Nguyễn Văn Tuyển (bên trái) và Bùi Viết Hiểu ghi hình, quay video tuyên bố đe doạ sẽ tiêu diệt lực lượng chức năng và tung lên mạng internet.

Sau khi mua được lựu đạn, chuẩn bị xong các loại vũ khí, công cụ như trên, ngày 1/1, Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển tổ chức quay video, ghi hình trực tiếp và đăng tải các video lên mạng xã hội, lên internet tuyên bố đe doạ.

Nhóm này tuyên bố sẽ tiêu diệt lực lượng chức năng khi đưa quân về xã Đồng Tâm.

Sự liều lĩnh của những kẻ chống đối

Ngày 8/1/, Công nhận được thông báo của Nguyễn Văn Thắng (SN 1954, thôn Hoành, bố đẻ Tiến "Mạ") về việc tối ngày 8/1, lực lượng công an sẽ về thôn Hoành.

Khoảng 19h30 ngày 8/1, Công báo cho các đối tượng Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Chức, Lê Đình Uy, Lê Đình Doanh, cùng 16 người khác đến nhà ông Kình để bàn bạc cách thức tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Khoảng 23h đêm cùng ngày, Công chỉ đạo các đối tượng tập trung các loại vũ khí lên tầng 2 của nhà ông Kình, bảo tất cả mọi người ngủ lại, đợi khi nào lực lượng công an đến sẽ báo động bằng kẻng, đồng loại lên mái nhà tấn công.

Công sau đó được xem hình ảnh ghi hình lực lượng công an đang di chuyển đến khu vực quận Hà Đông từ đồng bọn.

Các đối tượng dùng dao phóng, lựu đạn, pháo tấn công lực lượng chức năng vào rạng sáng ngày 9/1. (Ảnh: Cắt từ clip VTV)

Khoảng 3h ngày 9/1, khi biết lực lượng công an di chuyển đến khu vực Ba Thá, Công cùng Hiểu, Tuyển sử dụng mạng facebook tổ chức phát trực tiếp, thông báo lực lượng công an đang chuẩn bị về đến Đồng Tâm.

Đối tượng kêu gọi các đối tượng khác cùng chống lại lực lượng chức năng. Sau đó con trai ông Kình kêu gọi các đối tượng nêu trên lên mái nhà ông Kình để chống đối lực lượng.

Công cùng các đối tượng khác lên mái nhà ông Kình (trừ Tuyển, ông Kình, vợ ông Kình không lên).

Công bắn pháo, Lê Đình quân mang 1 két bom xăng lên mái nhà ông Kình, đánh kẻng báo động cho các đối tượng khác.

Khoảng rạng sáng ngày 9/1, khi thấy lực lượng công an vừa đi đến cổng thôn Hoành để làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Bùi Văn Niên, Lê Đình Quân tiếp tục đánh kẻng, báo động.

Uy, Tiến "Mạ" đứng trên trần nhà bắn pháo báo hiệu và bắn pháo về phía cổng làng để tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Tổ công tác đã sử dụng loa phát thanh kêu gọi các đối tượng chấm dứt ngay hành vi vi phạm và đầu thú, tuy nhiên các đối tượng không thực hiện.

Đây là những quả bom xăng tự chế do nhóm đối tượng ở thôn Hoành tạo ra để tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Uy, quân, Hải, Chức, Tiến trèo lên tầng mái tầng 2 nhà Lê Đình Hợi, ném bom xăng, gạch đá về phía lực lượng đang đứng ở khu vực cổng làng Hoành.

Khi bị tấn công, lực lượng công an đã nhiều lần kêu gọi các đối tượng dừng các hoạt động tấn công, chống đối nhưng các đối tượng không dừng lại. Chúng ném bom xăng, gạch đá, ném lựu đạn (lựu đạn không nổ) về phía lực lượng.

3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh anh dũng

Để kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng trên mái tầng 2 nhà Hợi, mái tầng 1 nhà Chức, mái tầng 1 nhà ông Kình và đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ, bảo vệ tính mạng, tài sản hợp pháp của người dân, 1 tổ công tác đã tiến vào từ tầng 1 nhà Hợi lên phía cửa sổ tầng 2 nhà Hợi để trấn áp.

Tổ công tác gồm các đồng chí Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972, Phó Trung đoàn trưởng E22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động), đồng chí Phạm Công Huy (SN 1992, cán bộ Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 3, Phòng CS PCCC&CNCH CA TP.Hà Nội), đồng chí Dương Đức Hoàng Quân (SN 1993, cán bộ C2D1E22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) cùng một số đồng chí khác.

Nhóm đối tượng đã dùng bom xăng, gạch đá tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ khiến 3 cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân hy sinh. Trong ảnh là hiện trường vụ việc nghiêm trọng. (Ảnh : Cắt từ clip VTV)

Khi tổ công tác mở cửa sổ ở trên tầng 2 nhà Hợi để sang mái nhà Chức, thì Chức ở trên mái tầng 2 nhà Hợi (ngay phía trên cửa sổ) sử dụng tuýp sắt gắn dao phóng lợn chọc nhiều lần từ trên xuống.

Khi thấy tổ công tác vẫn tiếp tục đi qua cửa sổ tầng 2 nhà Hợi, Công đứng ở mái nhà Kình rút chốt 1 quả lựu đạn ném về phía tổ công tác nhưng lựu đạn không nổ.

Công tiếp tục đưa cho Duệ 1 quả lựu đạn để ném khi cần thiết (Duệ chưa sử dụng quả lựu đạn cho đến khi bị bắt).

Khi 1 đồng chí trong tổ công tác sang được mái nhà Chức, lúc này bị nhóm đối tượng ở mái nhà ông Kình ném bom xăng dẫn đến bị bỏng ở tay, cháy giày và quần áo.

3 đồng chí Thịnh, Huy, Quân di chuyển qua cửa sổ nhà Hợi để sang mái nhà Chức thì bị Chức dùng tuýp sắt gắn dao phóng lợn chọc từ trên xuống, các đối tượng khác ném bom xăng, gạch đá từ mái nhà Kình nên bị rơi xuống hố sâu 4 mét (nằm giữa nhà Hợi và Chức).

Các đối tượng chống đối sau đó đã bị bắt giữ, đưa về Đồn Công an Miếu Môn để lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Nhóm này đã đổ chậu xăng xuống hố, lửa bùng cháy. Khi lửa chuẩn bị tắt, Chức cầm can xăng đổ ra chậu và đổ nhiều lần xuống hố làm lửa bùng cháy lớn. Hành động này của nhóm đối tượng đã khiến 3 đồng chí Thịnh, Huy, Quân tử vong tại hố sâu 4 mét trên.

Trong thời gian này, tổ công tác khác tiến vào từ hướng nhà Chức và lên mái tầng 2 nhà Chức. Thấy Chức đang cầm chậu nhựa đựng xăng để tiếp tục đổ xuống hố và hất về phía tổ công tác, 1 thành viên trong tổ đã sử dụng súng, đứng ở phía sau tum nhà chức bắn 2 phát về phía đối tượng khiến hắn bị thương, lăn vào trong.

Lực lượng chức năng sau đó lần lượt bắt giữ các đối tượng đang ẩn nấp.

Đối với việc bắt giữ ông Lê Đình Kình, khi phá khoá cửa ngách (cửa vào khu bếp), tổ công tác phát hiện ông này đang cầm 1 quả lựu đạn trên tay phải, đứng sát cửa ra vào phòng ngủ phía trong, lưng quay về phía tổ công tác nên sử dụng súng nhằm hướng về phía đối tượng và nổ súng 2 lần, khiến đối tượng bị thương ở lưng, ngã vào trong phòng.

Sau đó các đối tượng còn lại cũng lần lượt bị bắt và được đưa về trụ sở Đồn Công an Miếu Môn (nơi gần nhất) để lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.