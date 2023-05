Vụ Chủ tịch phường bị đâm nguy kịch: Hành trình cứu nạn nhân thoát "cửa tử"

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, vào lúc 7h5 ngày 15/5, Chủ tịch UBND phường Thủy Châu Vũ Đức Duy được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, da niêm mạc nhợt, mạch quay không bắt được, huyết áp không đo được. Thăm khám ghi nhận trên cơ thể bệnh nhân có 4 vị trí tổn thương ở vùng thượng vị và đỉnh phổi phải.

Chủ tịch UBND phường Thủy Châu Vũ Đức Duy đã được các y - bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cứu chữa qua cơn nguy kịch. Ảnh: Nhật Tân

Các bác sĩ khoa Cấp cứu kịp thời hồi sức tích cực, xét nghiệm, truyền máu và khởi động quy trình phản ứng nhanh hội chẩn ca bệnh nặng trong toàn viện. Trưởng kíp trực ngoại tiêu hoá do TS.BS Hồ Văn Linh - Trưởng khoa Phẫu thuật - ung bướu trực tiếp thăm khám, chẩn đoán sốc mất máu cấp do vết thương thấu bụng do dao đâm, đa chấn thương và chỉ định mổ cấp cứu cầm máu. Bệnh viện cũng tiến hành hội chẩn các chuyên khoa liên quan tại phòng mổ để xử lý các tổn thương khác ở 2 tay và ở ngực bên phải.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, kíp phẫu thuật do TS.BS Hồ Văn Linh trực tiếp thực hiện vào ổ bụng tràn ngập máu đỏ tươi lẫn máu cục (khoảng 1,5 lít + máu cục), hút làm sạch máu ổ bụng và nhanh chóng xác định vị trí chảy máu từ vết thương rách tĩnh mạch mạc treo tràng trên, sát mỏm móc của đầu tuỵ - tá tràng, nơi đây là vị trí giải phẫu có nhiều mạch máu phức tạp. Các bác sĩ sử dụng satinsky kẹp bán phần tĩnh mạch theo chiều dọc của vết thương tĩnh mạch và khâu phục hồi lại bằng chỉ prolene 5-0.

Công an lấy lời khai Võ Trọng Tối - đối tượng dùng dao đâm Chủ tịch UBND phường Thủy Châu nguy kịch. Ảnh: C.A

Nếu chậm trễ hoặc thiếu kinh nghiệm xử trí vết thương mạch máu thì tổn thương có thể lan rộng, nguy cơ không cầm kiểm soát được chảy máu, bệnh nhân có thể tử vong ngay trên bàn mổ.

Ngoài ra, bệnh nhân còn có các tổn thương khác như thủng đại tràng ngang, thủng mặt sau hang vị dạ dày, đứt bán phần cơ nhị đầu tay phải, đứt gân dạng dài ngón 1, gân duổi ngắn, duổi dài ngón 1, đứt gân duổi cổ tay quay, đứt động mạch quay và thần kinh quay tay trái. Sau khi khâu phục hồi tĩnh mạch cầm máu được hoàn toàn, các bác sĩ tiến hành khâu lại các tổn thương đi kèm khác.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, đến ngày 17/5, bệnh nhân đã được cầm máu hoàn toàn, qua cơn nguy kịch, huyết động ổn định, tình trạng toàn thân đang tiến triển tốt. Tuy nhiên, hiện bệnh nhân vẫn còn có nhiều tổn thương khác trên cơ thể cần phải theo dõi và chăm sóc đặc biệt trong những ngày tiếp theo.

Như tin đã đưa, vào khoảng 6h ngày 15/5, ông Vũ Đức Duy - Chủ tịch UBND phường Thủy Châu đang đi thể dục về gần đến nhà thì bất ngờ bị 1 đối tượng nam chạy đến dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào phần bụng.

Ngay sau khi bị đâm, nạn nhân cố sức chạy về nhà cách đó khoảng chục mét và được gia đình chở lên Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, Công an thị xã Hương Thủy đã bắt giữ đối tượng gây án là Võ Trọng Tối (SN 1968, trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) khi Tối đang chạy trốn bằng xe máy trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan.