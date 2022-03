Vụ cô gái 22 tuổi tử vong sau khi nâng mũi: Hiện trường xáo trộn, dụng cụ phẫu thuật bị cất giấu

Không có giấy phép hành nghề vẫn phẫu thuật nâng mũi

Sáng 19/3, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ việc chị Phạm Thị Diễm H. (22 tuổi, quê Long An, tạm trú tại Hà Nội) tử vong sau khi đi nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ trong ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Bên trong cơ sở nơi nạn nhân Phạm Thị Diễm H. (22 tuổi, quê Long An, tạm trú tại Hà Nội) đến nâng mũi. Ảnh: Gia Khiêm

Theo cơ quan điều tra, bước đầu công an xác định các trường hợp có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc ngày nạn nhân nâng mũi (ngày 14/1) gồm: Nguyễn Sỹ Giang (1995, quê quán Yên Thành, Nghệ An); Lê Ngọc Anh (SN 1990, trú tại quận Long Biên, Hà Nội; là bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội); Nguyễn Thanh Bình (SN 1991, trú ở huyện Đan Phượng, Hà Nội); Nguyễn Thiện Lễ (SN 1999, quê quán Lục Nam, Bắc Giang); cùng 2 đối tượng liên quan trong vụ việc là Trần Thế Anh (SN 1991, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Minh Phong (SN 1994, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Hình ảnh nạn nhân trước khi tử vong. Ảnh: GĐCC

Căn cứ tài liệu điều tra, công an xác định, qua quan hệ xã hội, Giang quen biết Hoàng Minh Phong, rồi theo Phong học nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảng tháng 2/2021, Phong rủ Giang về làm tại cửa hàng thẩm mỹ viện của Phong tại ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Bản thân Giang biết Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đồng ý làm cùng Phong. Cơ sở này trông khá sang trọng là căn biệt thự liền kề cao khoảng 5 tầng, có thang máy nhưng không treo biển hiệu liên quan phẫu thuật thẩm mỹ.

Cận cảnh cơ sở nâng mũi cô gái 22 tuổi tử vong sau 2 tháng hôn mê. Clip: Gia Khiêm

Giang lên mạng xã hội đăng bài làm phẫu thuật thẩm mỹ để tìm khách, nếu có khách làm phẫu thuật thẩm mỹ thì Giang sẽ báo lại Phong để thu xếp phòng phẫu thuật tại cửa hàng của Phong. Tiếp đó, Giang trực tiếp tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ cho khách.

Hiện trường bị xáo trộn, dụng cụ phẫu thuật bị cất giấu

Khoảng tháng 5/2021, chị Phạm Thị Diễm H. liên hệ nhắn tin với Giang, nói muốn làm phẫu thuật nâng mũi và đã nhiều lần chuyển tiền cho Giang để đặt cọc. Tổng cộng, chị H. đã chuyển cho Giang 35 triệu đồng; Giang hẹn ngày 14/1/2022 sẽ tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi cho chị H. tại địa chỉ ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai.

Ngày 13/1, Giang thông báo cho Phong về trường hợp chị H. và bảo Phong liên hệ bác sĩ gây mê. Đầu giờ chiều 14/1, chị H. đến cơ sở thẩm mỹ "chui", và được Giang đưa lên tầng 6 của ngôi nhà để làm thủ tục phẫu thuật.

Thông tin về bảng giá nâng mũi cho nạn nhân của Nguyễn Sỹ Giang. Ảnh: GĐCC

Khi tiến hành phẫu thuật có Giang, Ngọc Anh, Bình, Lễ tham gia. Trong đó, Ngọc Anh là người gây mê (thuốc Midazolam 5mg/ml do Ngọc Anh mang đến); Bình và Lễ phụ hỗ trợ Giang. Ngọc Anh tiến hành gây mê cho chị H., sau đó Giang tiêm thuốc tê tại vị trí mổ (về sau Giang khai không biết cụ thể tên thuốc tê, chỉ biết thuốc có sẵn tại cơ sở thẩm mỹ của Phong).

Sau đó Giang tiến hành mổ đầu mũi của chị H. Chừng 20 phút, Ngọc Anh nói chị H. có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên bảo Giang dừng phẫu thuật. Ngọc Anh tiến hành sơ cứu và cho chị H. thở oxy, hô hấp nhưng lúc này cô gái trẻ đã rơi vào tình trạng hôn mê.

Ngôi nhà nơi nạn nhân nâng mũi khá khang trang, cao khoảng 5 tầng. Ảnh: Gia Khiêm

Giang bảo Đăng khâu định hình lại mũi cho chị H., rồi liên hệ với Phong báo sự việc. Biết tin, Phong gọi Thế Anh đi ô tô đến chở chị H. đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Quá trình làm việc, Lê Ngọc Anh xuất trình bằng bác sĩ đa khoa do Đại học Y Hà Nội cấp; Chứng chỉ định hướng chuyên khoa, chuyên ngành gây mê hồi sức cũng do Đại học Y Hà Nội cấp; Chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Hà Nội cấp, với phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức.

Xác minh tại Bệnh viện Bạch Mai, CQĐT nắm được bệnh nhân H. được chẩn đoán hôn mê chưa rõ nguyên nhân sau phẫu thuật nâng mũi. Tại thời điểm bệnh nhân vào viện có vết khâu vách ngăn mũi.

Đáng chú ý, khi tiến hành khám nghiệm hiện trường tại địa chỉ 18C, tổ 20, Tương Mai, Cơ quan điều tra xác định hiện trường tầng 6 bị xáo trộn; các đồ vật, dụng cụ làm phẫu thuật đã được mang đi nơi khác cất giấu. Lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ tại tầng 5 các đồ vật liên quan đến y tế như xi lanh, ống thủy tinh, mũ chụp y tế…

Ngày 16/3, gia đình chị H. thông báo đến cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai về việc chị H. đã tử vong tại bệnh viện đa khoa Long An. Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp Viện KSND Hoàng Mai và Viện khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành pháp y tử thi nạn nhân H. theo quy định.

Trao đổi riêng với PV Dân Việt sáng ngày 19/3, bà Nguyễn Thị Mai Lan, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin bác sĩ Lê Ngọc Anh, Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức của bệnh viện có liên quan đến vụ việc, bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ này viết bản tường trình và quyết định tạm đình chỉ công tác bác sĩ Ngọc Anh từ ngày 18/3/2022.

"Bác sĩ Ngọc Anh đã công tác tại bệnh viện đến nay 5-6 năm. Bước đầu bác sĩ này có thừa nhận tham gia vào việc nâng mũi cho nạn nhân. Hiện bác sĩ này đang viết tường trình sự việc. Có thông tin chính thức chúng tôi sẽ cung cấp", bà Mai Lan thông tin.

