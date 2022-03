Vụ cô gái 22 tuổi tử vong sau khi nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội: Sẽ xem xét khởi tố

"Hiện chúng tôi đang tiến hành điều tra làm rõ, sẽ xem xét khởi tố vụ án. Người gây ra sự việc sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai nhấn mạnh.



Chị H. nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: GĐCC

Cùng ngày, phóng viên đến nơi nạn nhân tiến hành nâng mũi nhưng thấy đang đóng cửa. Thi thoảng có người ra vào. Trao đổi với PV Dân Việt, anh Hoàng Minh P. - chủ nhà nơi nạn nhân H. tiến hành nâng mũi chia sẻ, hiện anh đang có mặt tại Long An để cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Cận cảnh cơ sở nâng mũi cô gái 22 tuổi tử vong sau 2 tháng hôn mê. Clip: Gia Khiêm

"Hiện tôi cùng công an, viện kiểm sát, người tiến hành nâng mũi cho H. trước đó đang có mặt cùng giải quyết với gia đình. Dù nạn nhân không phải là khách của tôi và tôi cũng không trực tiếp làm, nhưng sẽ có trách nhiệm bởi họ làm ở cơ sở của mình.", anh P. cho hay.

Theo anh P., sự việc đã xảy ra, hiện tại những người liên quan đang chung tay giúp đỡ gia đình nạn nhân, cơ sở thẩm mỹ sai đến đâu sẽ nhận trách nhiệm đến đó.

Cơ sở thẩm mỹ cho nạn nhân H sáng ngày 18/3 thỉnh thoảng có người ra vào. Ảnh: Gia Khiêm

"Về trách nhiệm hình sự, công an sẽ cho kết quả cuối cùng. Tuy nạn nhân nâng mũi tại nhà riêng của tôi nhưng tôi có đầy đủ giấy phép, được tiến hành thủ thuật nâng mũi tại nhà. Giờ tôi cố gắng lo tang lễ cho nạn nhân H, mong H. siêu thoát", anh P. cho biết thêm.

Theo người thân nạn nhân, trước đó, ngày 14/1, chị Phạm Thị Diễm H. được bạn giới thiệu và đến nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở khu biệt thự trong ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hình ảnh nạn nhân trước khi nâng mũi tử vong. Ảnh: GĐCC

Khoảng 12 giờ ngày 14/1, người thân nhận tin nhắn của chị H. đến đón, nhưng đến nơi thì không liên lạc được với chị H. 6 tiếng sau, người được giới thiệu để nâng mũi cho chị H. gọi điện báo người nhà đến ngay Bệnh viện Bạch Mai vì sức khỏe của chị H. rất yếu.

Nhận hung tin, người nhà chị H. đã vượt hơn 1.500 km ra Hà Nội. Trao đổi với PV Dân Việt, anh Đ.P.A (anh rể chị H.) cho biết khi vào viện, các bác sĩ thông báo chị H. đang hôn mê, tình trạng nguy kịch, chỉ có 20% cơ hội sống sót, nếu sống thì 80% thành người thực vật.

Nói về hoàn cảnh, anh A. cho biết nạn nhân mới ly hôn, có con hơn 1 tuổi và gửi cho bà ngoại chăm sóc, ra Hà Nội mưu sinh để có tiền gửi về nuôi con.

Theo anh A., sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không có tiến triển, gia đình đã đưa chị H. về Bệnh viện đa khoa Long An vào ngày 25/2. Khoảng 23 giờ tối 16/3, chị H. tử vong.

Lãnh đạo Công an phường Tương Mai cho biết, sau khi nhận trình báo của gia đình chị H., đơn vị này đã báo cáo cấp trên và Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai đã được giao thụ lý sự việc.

Bên cạnh đó lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho hay, đơn vị đã cử lực lượng về Long An phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện điều tra. Do nạn nhân đã tử vong nên sẽ xem xét khởi tố vụ án hình sự. Căn cứ vào từng hành vi của các trường hợp liên quan sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

PV Dân Việt tiếp tục thông tin vụ việc này!