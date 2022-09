Vụ cô giáo mầm non ở Thái Bình dùng gai bưởi đâm trẻ: Kiểm tra vết tích trên người 9 bé

Hình ảnh cô giáo mầm non ở Thái Bình dùng gai bưởi đâm học sinh gây phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan vụ việc một số trẻ mầm non đang học tại Trường Mầm non tư thục chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 ở TP Thái Bình bị giáo viên dùng gai bưởi đâm vào người đang gây xôn xao dư luận, sáng 22.9, trả lời PV Lao Động - Đại tá Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng Công an TP Thái Bình cho biết: Chiều qua (21.9), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình đã tiến hành triệu tập 3 giáo viên phụ trách lớp Sunny 1 đến trụ sở công an để làm việc.

"Kết quả làm việc thế nào, cụ thể ra sao, chúng tôi đang đợi lát nữa anh em báo cáo lại để tiến hành họp, xem xét, đánh giá toàn diện vụ việc", đại tá Hậu nói.

Trong khi đó, theo thông tin từ một số phụ huynh, trong chiều qua (21.9), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình cũng đã mời tổng cộng 9 phụ huynh đưa 9 bé lớp 4 tuổi Sunny 1 lên trụ sở để trình báo, kiểm tra trên người các bé xem có vết tích còn lưu lại từ hành vi của cô giáo hay không.

"9 bé này là 9 con xuất hiện trong đoạn video trích xuất từ camera đặt tại lớp học. Trong clip, cô giáo đã đi 1 vòng, rất nhanh dùng gai bưởi đâm vào tay, chân, đùi, lưng các con", một phụ huynh (đề nghị giấu tên), cho biết.

Đáng chú ý, theo hình ảnh ghi lại trong video clip lan truyền trên mạng xã hội, sau khi đi 1 vòng qua các bé, cô giáo tên Thu Tr. trở về ngồi ghế ở vị trí giữa, phía trước các bé, sau đó gọi 2 bé (1 bé gái và 1 bé trai) lần lượt lên đứng sát cạnh mình để đâm gai vào tay.

Sau khi đi 1 vòng đâm gai bưởi vào người các bé, cô giáo tên Thu Tr. còn gọi 2 bé lên tận chỗ mình ngồi để đâm gai. Ảnh cắt từ clip.

Khi xem clip đến đoạn 1 bé trai bị cô giáo gọi lên, một nữ phụ huynh đã bật khóc, nấc nghẹn và nói: "Đây con nhà em bị lên đây này... Con nhà em nó bị lên đây này... Nhìn này có căm phẫn không".

"Mà đây là có 1 ngày đấy, còn những ngày khác như thế nào còn chưa "check" ra được hết thì không biết là như thế nào", một nữ phụ huynh khác nói chèn vào.

Như Lao Động đã thông tin trước đó, từ tối 20.9, trên một số hội nhóm trên mạng xã hội tại Thái Bình xuất hiện thông tin một số trẻ mầm non đang học tại lớp 4 tuổi Sunny 1 (Trường Mầm non tư thục chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2, khu đô thị Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị cô giáo dùng vật nhọn giống như kim, gai đâm vào người gây xôn xao, bức xúc dư luận.

Trước thông tin này, sáng qua (21.9), phía nhà trường đã tổ chức cuộc họp phụ huynh đột xuất để trấn an, xin lỗi phụ huynh và thông tin ban đầu sự việc để phụ huynh nắm được.

Theo thông tin từ cuộc họp này, sự việc xảy ra ở lớp 4 tuổi Sunny 1 có 25 cháu học sinh.

Lớp này có 3 cô giáo mầm non được giao phụ trách, gồm: Phạm Thị Thu Tr. (sinh năm 1996, trú thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình), Nguyễn Thị H. (sinh năm 1986, trú thôn Lang Trung, xã Trung An, huyện Vũ Thư) và Nguyễn Thị Huyền Tr. (sinh năm 1995, trú xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư).

Trong đó, bước đầu, trước hình ảnh không thể chối cãi được camera ghi lại và lời kể của 1 số bé, cô Phạm Thị Thu Tr. thừa nhận có dùng gai bưởi bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số bé.

Vụ việc vẫn đang được Công an TP Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.