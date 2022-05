Chiều 12/5, tại trụ sở Công an thành phố Hải Phòng, UBND thành phố đã tổ chức khen thưởng các lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt giữ Đào Anh Tuấn, sinh năm 1973, trú ở số 43/275 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền về hành vi cướp ngân hàng.

Lãnh đạo UBND thành phố khen thưởng Công an thành phố Hải Phòng.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, khoảng 15 giờ ngày 11/5 tại Phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng tại Hải Phòng có đia chỉ số 72 Lạch Tray, Ngô Quyền xảy ra vụ đối tượng sử dụng súng cướp tài sản.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an quận Ngô Quyền, Công an quận Lê Chân khẩn trương đến hiện trường thu thập tài liệu, xác định và truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố xác định được một đối tượng nam giới cao khoảng 1m70, bịt mặt, đeo theo túi chéo ngang người, cầm súng lao vào Phòng Giao dịch của ngân hàng, khống chế bảo vệ, nhân viên phòng giao dịch để cướp tài sản.

Công an quận Ngô Quyền bắt giữ đối tượng Đào Anh Tuấn và tang vật.

Sau khi nhân viên ngân hàng ấn chuông báo động, đối tượng bỏ chạy vào ngõ 72 Lạch Tray, liền kề với phòng giao dịch của ngân hàng.

Căn cứ vào thông tin đã thu thập được về hướng rút chạy và đặc điểm nhận dạng ban đầu của của đối tượng, nhận định đối tượng là người thông thuộc địa bàn, Giám đốc Công an thành phố phát lệnh huy động toàn bộ lực lượng khẩn trương rà soát trên địa bàn phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, quận Ngô Quyền để truy bắt đối tượng theo dấu vết nóng.

Quá trình truy vết, lực lượng Công an phát hiện đối tượng có hành vi thay đổi trang phục để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an và lẩn trốn khỏi khu vực gần hiện trường. Các lực lượng truy bắt huy động các Tổ trưởng tổ dân phố cùng lực lượng Cảnh sát khu vực rà soát đặc điểm nhận dạng của đối tượng.

Qua đó, Công an phường Lê Lợi xác định đối tượng gây án có đặc điểm nhân dạng tương đối giống với Đào Anh Tuấn, sinh năm 1973, hiện ở tại số 43/275 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền. Công an quận Ngô Quyền xác định đối tượng đang có mặt tại nhà nên đã triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng an toàn. Tang vật thu giữ là 1 khẩu súng.

Tại cơ quan công an, Đào Anh Tuấn khai nhận: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang nợ nên khoảng 14 giờ cùng ngày, Tuấn nảy sinh ý định cướp ngân hàng và chuẩn bị 1 bộ quần áo chống nắng, 1 đôi giầy thể thao, 1 khẩu súng cho vào túi xách thể thao màu xanh. Sau đó Tuấn nhờ hàng xóm là anh Vũ Bá Bình, sinh năm 1960 ở 54/ 275 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng chở ra vườn hoa Cung văn hóa Việt Tiệp rồi thực hiện hành vi cướp tài sản.