Vụ đại ca Mười Thu gây tai nạn chết người: Người nhận tội thay có vi phạm pháp luật?

Theo tài liệu của cơ quan công an, chiều ngày 8/10, Nguyễn Trọng Mười (Mười Thu) điều khiển ô tô trên đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Khi đến gần hẻm 376 đường Nguyễn Tri Phương, xe ô tô do Mười Thu điều khiển đã tông vào 2 xe máy chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến anh T.Đ.T (18 tuổi, quê Quảng Trị) và T.N.A (27 tuổi, quê Nghệ An) tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, Mười Thu rời hiện trường và gọi điện cho đàn em là Đặng Quang Anh (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) đứng ra trình diện nhận tội thay. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan điều tra xác định Mười mới chính là người lái gây tai nạn.

Sau đó, công an mời ông Mười Thu lên làm việc, nhưng người này không hợp tác, buộc cơ quan công an phải tới nhà áp giải. Trước những bằng chứng không thể chối cải, Mười Thu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 29/10, Cơ quan Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Mười để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".