Vụ dựng màn kịch đánh ghen rồi cướp tiền "quý ông": Hé lộ vai trò "nữ quái" Đặng Thị Hồng Thắm

Nguyễn Thanh Phúc - Ảnh: Công an TP HCM

Theo đó, do không có tiền tiêu xài, Thắm bàn với Trung tổ chức đánh bạc bịp ăn tiền với mục đích chiếm đoạt tài sản của các con bạc. Sau đó, Thắm và Trung rủ thêm 9 người khác cùng tham gia.Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đặng Thị Hồng Thắm (SN 1985), Nguyễn Thanh Phúc (SN 1994, cả 2 ngụ huyện Bình Chánh) cùng 9 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cướp tài sản.



Trong đó, Thắm có nhiệm vụ tìm kiếm, góp tiền với các quý ông hoặc những người có nhiều tiền để đánh bạc, Trung có vai trò tìm nhà để làm nơi đánh bạc, các đối tượng còn lại sẽ là người tham gia đánh bạc.

Khi con mồi thua hết tiền, Thắm đưa nạn nhân đi cầm cố tài sản. Lúc này, Trung và đồng bọn sẽ dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản. Ngoài ra, Thắm cùng đồng bọn chuẩn bị sẵn 50 triệu đồng để đánh bạc.

Qua tìm kiếm trên mạng xã hội, Thắm biết được anh H. (SN 1974, quê Long An) đăng thông tin bán 2 lô đất mặt tiền ở Long An với giá 4,8 tỷ đồng.

Ngày 20/10/2019, Thắm gọi điện kêu anh H. dẫn đi xem đất rồi đồng ý mua và đặt cọc 500 triệu đồng nhưng anh H. không đồng ý, yêu cầu phải đặt cọc 1 tỷ đồng.

Hai ngày sau, Thắm hẹn anh H. đi đặt cọc và dẫn anh đến sào huyệt nơi đồng bọn của Thắm đang chơi đánh bạc.



Tại đây, Thắm rủ anh H. chơi đánh bạc nhưng anh không chơi nên Thắm mượn anh H. 160 triệu để chơi. Sau đó, nghi ngờ bị Thắm lừa đảo nên anh H. rời khỏi sòng bạc.

Sau vụ này, Thắm lên Zalo kết bạn với anh K. và hẹn đi uống cà phê. Ngày 4/1/2020, Thắm hẹn anh K. và được anh K. lái ô tô đến đón.

Cũng như kịch bản cũ, Thắm chở anh K. đến nơi đồng bọn đang đánh bạc ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Tại đây, Thắm rủ anh K. đánh bạc nhưng anh K. không đánh thì Thắm chuyển kế hoạch mượn anh K. 300 triệu đồng và sẽ cho anh 50 triệu đồng nếu thắng.

Anh K. đồng ý và cùng Thắm đi cầm xe được 200 triệu đồng, sau đó, Trung chở Thắm và anh K. về lại địa điểm đánh bạc. Trên đường về, Nguyễn Thanh Phúc giả vờ ép xe la lớn: "Mày lấy vợ tao hả" rồi đánh anh K.

Anh K. ôm giỏ tiền chạy vào nhà dân thì Thắm cùng đồng bọn đuổi theo giật lấy giỏ tiền lên xe bỏ trốn rồi chia nhau tiêu xài.

Từ trình báo của nạn nhân, Công an huyện Hóc Môn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM nhanh chóng vào cuộc.

Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản để điều tra. Bằng nỗ lực cao, cơ quan điều tra sớm vạch trần ra "màn kịch" lừa đảo, cướp tài sản và xác định các đối tượng liên quan.