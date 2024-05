Vụ Hải "Idol" bị bắt, số phận chiếc Mercedes S400 không gắn biển số xử lý ra sao?

Hải "Idol" bị bắt

Ngày 18/5, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội gây rối trật tự công cộng trong vụ đoàn rước dâu bằng xe sang dừng đỗ trên tuyến đường trục Bắc - Nam để chụp ảnh.

Trong đó, 2 người bị khởi tố và tạm giam tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự gồm: Phạm Đức Hải (sinh năm 1996, thường gọi là Hải "Idol", trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương), Vương Đình Trường (sinh năm 2004, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Nguyễn Văn Năm (sinh năm1999, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Phạm Ngọc Phong (sinh năm 1999, trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương) bị khởi tố tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự.

Theo cơ quan chức năng, chiều 21/4, tranh thủ đám cưới của Nguyễn Văn Nam, Hải đưa ra ý tưởng dàn hàng ngang 4 xe BMW, Porsche, Mercedes, Range Rover (xe đi thuê) giữa đường trên trục Bắc Nam qua xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, để chú rể và cô dâu chụp ảnh, quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Sự việc làm ách tắc giao thông tại khu vực trên và gây bức xúc cho những người tham gia giao thông, người dân địa phương và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Cảnh sát sau đó tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 người trên và tạm giữ ô tô nhãn hiệu Mercedes S400 không gắn biển số để xác minh, xử lý.

Xử lý thế nào với chiếc xe Mercedes S400 đang bị tạm giữ?

Sau thông tin này, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi về số phận của chiếc xe Mercedes S400 trong vụ án? Liệu chủ nhân có được nhận lại luôn hay bao lâu mới được nhận lại?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên - Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính cho biết, chiếc xe Mercedes S400 đang bị tạm giữ trong vụ án liên quan đến Hải "Idol" sẽ được xác định là vật chứng của vụ án.

Vì vậy, việc trao trả chiếc xe Mercedes S400 cho ai sẽ được xác định theo quy định về xử lý vật chứng quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cụ thể, Điều 106 quy định, việc xử lý vật chứng do cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra; do viện kiểm sát quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố; do Chánh án Tòa án quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn chuẩn bị xét xử; do Hội đồng xét xử quyết định nếu vụ án đã đưa ra xét xử. Việc thi hành quyết định về xử lý vật chứng phải được ghi vào biên bản.

Về xử lý vật chứng, pháp luật quy định, nếu vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy.

Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy.

Theo luật sư Khuyên, khoản 1, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan, người có thẩm quyền trả lại ngay tài sản đã thu giữ, tạm giữ nhưng không phải là vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản đó.

Trả lại ngay vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án.

Vật chứng thuộc loại mau hỏng hoặc khó bảo quản, có thể được bán theo quy định của pháp luật. Trường hợp không bán được sẽ tiêu hủy…

Đối chiếu quy định pháp luật nêu trên, hiện nay không quy định thời gian bao lâu phải trả lại vật chứng. Vì thế, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo thời gian luật định và vật chứng có thể được trả cho phía bị hại là chủ sở hữu chiếc xe trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Trường hợp nếu muốn nhận lại chiếc xe Mercedes S400, chủ sở hữu tài sản có thể làm đơn gửi cơ quan chức năng để trình bày nguyện vọng và chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe.

Nếu xét thấy việc trả lại vật chứng không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và thi hành án về sau, có thể yêu cầu của chủ sở hữu xe Mercedes S400 sẽ được cơ quan chức năng cân nhắc giải quyết.

"Đây là vụ án hình sự nên việc trả lại xe sẽ theo quy định xử lý vật chứng, nhưng nếu vật chứng vi phạm các quy định hành chính, trước khi trả lại vẫn có thể ra quyết định xử phạt tiền và tịch thu nếu vi phạm điểm a khoản 4; điểm b khoản 6, Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP" – luật sư Khuyên thông tin.