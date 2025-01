Công an làm việc với nghi phạm đập phá ô tô của tài xế công nghệ ở Bình Tân

Ngày 8/1, theo nguồn tin từ Công an quận Bình Tân, Nguyễn Trung Nghĩa đã được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc gây hư hại nghiêm trọng cho xe ô tô của anh N.V.M.D. (33 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh). Hiện công an đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 4/1, anh D. điều khiển xe ô tô 5 chỗ từ đường số 2 khu dân cư Vĩnh Lộc đến ngã tư chợ Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B). Khi xe di chuyển qua giao lộ Bình Thành để vào hẻm 47, bất ngờ có một nam thanh niên đi xe máy cắt ngang đầu xe.

Ô tô của anh N.B.M.D (33 tuổi) là tài xế xe công nghệ bị đập phá. Ảnh: Chinh Hoàng

Người này sau đó tiến tới ô tô, mở cửa và lớn tiếng với anh D., cho rằng tài xế "lái xe ẩu". Hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc tranh cãi, nam thanh niên gọi điện thoại cho người thân và đe dọa tài xế, không cho anh rời đi.

Anh D. nhanh chóng đóng cửa xe và lái vào hẻm 47 để tránh rắc rối. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục đuổi theo, dùng một cục đá lớn đập liên tục vào kính chắn gió phía trước, kính cửa bên phụ, và gương chiếu hậu bên phải của xe. Hậu quả, kính chắn gió bị nứt dài, kính cửa phụ vỡ nát, và gương chiếu hậu bị hư hỏng nặng.

Sau khi gây ra sự việc, đối tượng ném đá về phía anh D., nhưng anh may mắn không bị thương. Kẻ gây rối sau đó lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhận được trình báo từ anh D., Công an phường Bình Hưng Hòa B đã phối hợp với Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra. Họ nhanh chóng trích xuất camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ việc và xác định Nguyễn Trung Nghĩa là nghi phạm.

Qua điều tra sơ bộ, một số nhân chứng tại hiện trường cho biết đối tượng có dấu hiệu say xỉn, hành động hung hăng và manh động, khiến người dân không dám can thiệp.

Hiện Công an quận Bình Tân đã lập biên bản vụ việc, lấy lời khai từ các bên liên quan và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.