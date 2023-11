Vụ Hoa hậu bán dâm bị bắt, cư dân mạng phát hiện “tú ông” Huỳnh Thanh Thuận thường xuyên tương tác với Thùy Tiên

Facebook Huỳnh Thanh Thuận có một album riêng về Hoa hậu Thùy Tiên. Ảnh: CMH

Ngày 3/11, tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thanh Thuận (SN 1990, quê quán tỉnh Kiên Giang, nghề nghiệp chuyên viên trang điểm), Phạm Đỗ Nhật Duy và Lê Thị Thu Thảo (cùng SN 1985 và lao động tự do) về hành vi “bán hoa”.



Theo kết quả điều tra ban đầu, những người tham gia đường dây “bán hoa” đa số hoạt động trong showbiz, trong đó có: V.T.T - người mẫu, hot Tiktoker; H.P.T.H - người mẫu, hot Facebooker và L.H.P - người mẫu, hoa khôi ngành làm đẹp châu Á. Mức giá “bán hoa” từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng/tour trong nước (2 ngày) và 6.000 USD đối với tour nước ngoài (2 ngày).

Thùy Tiên và Huỳnh Thanh Thuận thường xuyên tương tác trên Facebook

Cư dân mạng soi trang cá nhân "tú ông" vụ hậu bán dâm bị bắt

Trong số những người bị bắt giữ, netizen nhanh chóng phát hiện chuyên viên trang điểm Huỳnh Thanh Thuận từng có mối quan hệ rất thân thiết với Hoa hậu Thùy Tiên. Trên trang cá nhân, Thanh Thuận thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chụp cùng Thùy Tiên, bên cạnh đó, anh cũng liên tục gửi lời động viên, cổ vũ đến người em của mình mỗi khi tham gia một cuộc thi nào đó.

Dân Việt đang liên lạc với quản lý của Hoa hậu Thùy Tiên nhưng phía quản lý hiện chưa đưa ra phản hồi.

Trước đó vào khoảng tháng 9/2022, khi "tú ông" Lê Hoàng Long bị bắt về tội “bán hoa” trong giới showbiz Việt (sao hạng A) bán dâm giá 15.000 USD thì Hoa hậu Thùy Tiên cũng bị réo tên.

Cụ thể, khi bị bắt, Lê Hoàng Long đã giới thiệu hai người đẹp có tên là T.H và T.T đang khá nổi trong giới showbiz Việt Nam (sao hạng A) từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu để “bán hoa”. Sau khi nghe tên viết tắt trên thì hoa hậu Thùy Tiên là cái tên bị nghi ngờ nhiều nhất.

Thùy Tiên có ảnh thân thiết với Huỳnh Thanh Thuận và Lê Hoàng Long. Ảnh: FBNV

Trước nghi vấn của cư dân mạng, công ty Sen Vàng lên tiếng phủ nhận, Thùy Tiên cũng khẳng định cô không liên quan gì đến lùm xùm “bán hoa” trên.

“Nguyễn Thúc Thùy Tiên Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) xin đem danh dự và uy tín của bản thân để khẳng định, tôi vẫn làm việc, vẫn hoạt động bận rộn với các dự án của mình, không có liên quan gì tới câu chuyện ồn ào trên báo chí và mạng xã hội mấy hôm nay cả. Cái tên "T.T" trên báo chí hay mạng xã hội nhắc tới không phải là Thùy Tiên, xin đừng vội gán ghép nhằm câu view hay hạ bệ danh dự của bản thân tôi”, Hoa hậu Thùy Tiên viết.