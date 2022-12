Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do Công an phường Thọ Quang báo về việc cháu N.H.H.H (SN 2016, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bị bầm máu ở cẳng tay và cẳng chân 2 bên khi học bán trú tại Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) vào ngày 5/10/2022.



Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do vụ việc không cấu thành tội phạm.

Học sinh tiểu học chân tay bầm tím sau khi đi học về. Ảnh: Người nhà học sinh cung cấp

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, trưa 6/10, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết kèm hình ảnh một học sinh lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh bị chân tay bầm tím sau khi đi học về.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Thọ Quang đã làm việc với nhà trường và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm của học sinh liên quan làm bản tường trình. Phía công an cũng vào cuộc để xác định nguyên nhân.

Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh. Ảnh: D.B

Sau làm việc, UBND phường Thọ Quang xác định nguyên nhân học sinh bị bầm tím tay chân là do đánh nhau với bạn cùng lớp. Địa phương yêu cầu hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh kiểm điểm giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý lớp. Bên cạnh đó, hiệu trưởng và ban giám hiệu nhà trường rút kinh nghiệm trong việc quản lý giáo viên, trường học.

Về phía gia đình học sinh, phụ huynh không đồng ý với kết luận này. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.