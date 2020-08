Vụ huấn luyện viên thể hình bán dâm: Nhân thân không ngờ của tú bà 9x

Chiều 10/8, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Phương Thảo (21 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. Đường dây bán dâm mà Thảo tham gia có quy mô toàn quốc.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Thảo sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, từ nhở được tạo điều kiện cho ăn học đàng hoàng. Sau khi đỗ vào một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội, Thảo tiếp tục đi du học bên Trung Quốc.



"Tú bà" Nguyễn Phương Thảo là người có học thức, sinh ra trong gia đình có điều kiện

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thảo trở về Việt Nam. Sau những chuyến đi du lịch, Thảo quen biết với với một "tú ông". Anh ta điều hành đường dây mua, bán dâm trên toàn quốc", cán bộ điều tra chia sẻ và nói Thảo có nhiệm vụ tìm những cô gái có nhu cầu mua dâm để "tú ông" điều người đến bán dâm.

Theo đó, người đàn ông này nói với Thảo tìm những cô gái có nhu cầu mua dâm. Các "trai bao" trong đường dây của Thảo đều do người ngoại tỉnh (ngoài Hà Nội) điều hành.

Theo lời kể của Thảo, cô này cho biết bản thân sinh ra trong gia đình có điều kiện nên lý do Thảo đồng ý tham gia đường dây chỉ là muốn "trải nghiệm", vị cán bộ điều tra cho hay.

Do đó ngay sau khi cơ quan công an bắt giữ gã huấn luyện viên bán dâm. Thảo biết tin và ra đầu thú. Tại cơ quan công an, bước đầu Thảo thành khẩn khai nhận. Một chi tiết rất đáng chú ý liên quan đến gã huấn luyện viên bán dâm đó là số tiền anh ta được nhận sau mỗi lần "vui vẻ" là rất nhỏ.

Số tiền hơn 10 triệu đồng sau khi bị các khâu trung gian "cắt phế" thì gã chỉ còn nhận 3 triệu đồng. Mỗi lần đi "vui vẻ" gã huấn luyện viên cũng thường xuyên phải mang theo thuốc hỗ trợ khả năng tình dục.

Theo Điều 328 Bộ luật hình sự, người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Người phạm tội còn bị phạt đến 15 năm tù nếu phạm tội nhiều lần, có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp hoặc thu lời bất chính trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, kẻ môi giới mại dâm có thể bị phạt tiền tối đa 50 triệu. Trong khi đó, đối với hành vi bán dâm, người nào vi phạm sẽ bị phạt 100.000-300.000 đồng. Nếu bị phát hiện bán dâm cho nhiều người cùng lúc, người vi phạm sẽ bị phạt hành chính tối đa 500.000 đồng.