Vụ Liên đoàn billiards-snooker Việt Nam bị ACBS đỉnh chỉ 6 tháng: Ai cũng đúng (?!)

Cơ thủ Việt Nam không được dự AIMAG 6

Ngày 30/7 vừa qua, Liên đoàn Billiards - Snooker Việt Nam (VBSF) đã có thông cáo báo chí về việc bị Liên đoàn Billiards Thể thao châu Á (ACBS) đình chỉ trong 6 tháng, từ ngày 13/6/2024 đến 12/01/2025.

Theo đó, tất cả các cán bộ và VĐV của VBSF không được phép tham gia hoặc tổ chức bất kỳ giải đấu, sự kiện hay hoạt động nào liên quan đến môn thể thao Billiards & Snooker ở châu Á và quốc tế, bao gồm cả các Đại hội thể thao của châu Á như Indoor Games và SEA Games trong thời gian 6 tháng kể trên.

Với lệnh đình chỉ này của ACBS, trước mắt các cơ thủ Việt Nam sẽ không được tham dự Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 6 (AIMAG 6) 2024 vào tháng 11 năm nay tại Thái Lan.

Việc các cơ thủ Việt Nam có được đăng ký dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm 2025 hay không thì vẫn phải chờ những diễn biến tiếp theo của vụ việc.

ĐT Billiards-Snooker Việt Nam không được dự các giải quốc tế trong 6 tháng sau lệnh cấm từ ACBS. Ảnh: TTVN

Ông Đoàn Tuấn Anh - phụ trách bộ môn Billiards - Snooker Việt Nam đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn Billiards - Snooker Việt Nam cho biết, nguyên nhân chính dẫn tới lệnh cấm kể trên của ACBS là do đã có giải đấu mà ACBS khuyến cáo không được tổ chức tại Việt Nam (cụ thể là giải Hanoi Open Pool Championship, trước ngày 15/9/2023 có tên là Asian Open Pool Championship do hai Công ty Matchroom (Anh) và Vietcontent (Việt Nam) tổ chức và được Sở VHTT Hà Nội cấp phép - PV) do trái quy định, nhưng vẫn diễn ra.

VBSF đã thông báo tới Ban tổ chức giải đấu kể trên về khuyến cáo của ACBS, nhưng việc tổ chức vẫn tiến hành.

Hai giải đấu PBA Ha Noi Open (dự kiến vào tháng 8/2024) và Ha Noi Open Pool Championship (vào tháng 10/2024) tiếp tục được lên lịch trình tổ chức càng đẩy VBSF vào thế khó!

Vì thế ngay sau lệnh cấm, một mặt VBSF phản hồi với ACBS, một mặt gửi thông báo đến Cục TDTT báo cáo sự việc đồng thời nhờ hỗ trợ gửi văn bản đề nghị Sở VHTT Hà Nội xem xét việc cấp phép cho giải đấu trên.

Động thái mới nhất liên quan tới vụ việc, Liên đoàn Billiards & Snooker Hà Nội đã gửi văn bản lên Sở VHTT Hà Nội khẳng định: "Không có căn cứ pháp lý nào theo luật pháp Việt Nam hay các quy định hiến chương Olympic cho phép ACBS cấm các cơ thủ Việt Nam dự giải quốc tế thuộc Hội đồng Olympic châu Á (OCA) hay SEA Games.

Lý luận Liên đoàn Billiards - Snooker Hà Nội đưa ra là: Quy định của ACBS chỉ cấm các liên đoàn thành viên của họ tổ chức các giải không được cấp phép. Còn những liên đoàn không thuộc ACBS sẽ không bị cấm.

VBSF là thành viên của ACBS, nhưng Liên đoàn Billiards & Snooker Hà Nội lại không phải thành viên của ACBS. VBSF không tổ chức Ha Noi Open Pool Championship, hay PBA Ha Noi Tour, mà do Liên đoàn Hà Nội tiến hành.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Ngọc Hà - Chủ tịch Liên đoàn Billiards - Snooker Hà Nội nói: "Các giải đấu này (PBA Ha Noi Open và Ha Noi Open Pool Championship - PV) được tổ chức hoàn toàn đúng thẩm quyền và đúng luật.

Đây là giải đấu thể thao quần chúng quốc tế. Điều 9 Thông tư 09/2012/TT-BVHTTDL nêu rõ: "Giải thi đấu thể thao quần chúng quốc tế là giải thi đấu thể thao được tổ chức tại Việt Nam có sự tham dự của các VĐV là người nước ngoài do cơ quan, tổ chức Việt Nam mời".

Và theo Luật Thể dục Thể thao sửa đổi bổ sung năm 2018, quy định ở khoản 5 điều 1 có quy định: UBND các cấp quyết định tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng của địa phương mình. Việc hai giải đấu kể trên được cấp phép bởi Sở VHTT Hà Nội là hoàn toàn đúng thẩm quyền. Ban tổ chức giải cũng tuân thủ chặt chẽ, đầy đủ các quy trình, thủ tục, quy định đối với một giải thi đấu thể thao nói chung, giải thi đấu thể thao quần chúng quốc tế nói riêng.

Ông Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh hai giải đấu kể trên thực hiện đúng theo chủ trương xã hội hóa thể thao của nhà nước, mà ngành thể thao, các địa phương luôn khuyến khích, tạo điều kiện.

Và quyết định "đình chỉ" của ACBS đối với Việt Nam không đảm bảo về mặt pháp lý, không phù hợp với xu thế phát triển thực tế, không đúng với Hiến chương của Ủy ban Olympic quốc tế và châu Á.

PBA Ha Noi Open và Ha Noi Open Pool Championship được đầu tư lớn, đã và đang được chuẩn bị tích cực, kỹ lưỡng, để đảm bảo hướng tới hai giải đấu, hai sự kiện thành công, chất lượng về mọi mặt.

Như vậy, có thể hiểu ở đây ACBS và Liên đoàn Billiards-Snooker Hà Nội đều có cái lý của mình. Và phía Sở VHTT Hà Nội vẫn chưa lên tiếng về sự việc này!