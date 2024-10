Vụ Mái ấm Hoa hồng: 'Phải xử lý thận trọng, không thể nóng vội'

Chiều 3/10, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã có những phản hồi liên quan đến vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng (quận 12, TP.HCM) gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây.

Trước câu hỏi về tiến độ điều tra, Thượng tá Hà cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đương sự liên quan. Ông nhấn mạnh rằng việc xử lý sẽ tuân thủ đúng quy trình pháp luật, không thể "nóng vội" chỉ vì áp lực dư luận.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, phản hồi về tiến độ điều tra liên quan vụ Mái ấm Hoa Hồng. Ảnh: Xuân Huy.

Theo Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, ngay trong ngày 4/9, sau khi tiếp nhận tin báo về sự việc "Hành hạ người khác", Công an thành phố đã mời tất cả người có liên quan về trụ sở để làm việc; đồng thời khẩn trương thu thập, củng cố chứng cứ.

Ngày 5/9, Công an thành phố đã cung cấp thông tin báo chí về kết quả xác minh, xử lý ban đầu đối với vụ việc này.

Cơ sở Mái ấm Hoa Hồng tại TP.HCM. Ảnh: D.B.

Ngày 6/9, Công an Thành phố đã cung cấp thông tin về việc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền về tội "Hành hạ người khác" theo Khoản 2, Điều 140 Bộ luật hình sự năm 2017, sửa đổi, bổ sung năm 2021.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý được thực hiện thận trọng, nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định của pháp luật; không thể vì vụ việc "nóng", dư luận quan tâm mà "nóng vội" trong công tác điều tra, xử lý.