Vụ người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản ở kiốt: Công an truy tìm sợi dây chuyền

Ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm vật chứng là một sợi dây chuyền của nạn nhân trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Thuận Giao, TP.Thuận An vào tối 19/12.



Nạn nhân được xác định tên T.A.T (34 tuổi, quê An Giang).

Sợi dây chuyền là tang vật của vụ việc

Qua điều tra ban đầu, chị T. thuê một kiot nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Thuận Giao, TP.Thuận An để ở.

Khoảng 20h ngày 19/12, nhiều người dân có thấy một người đàn ông không rõ lai lịch đi vào trong kiốt của chị T.

Đến 21h30 cùng ngày thì một số người dân nghe có tiếng động lạ phát ra từ kiốt của chị T. ở, khi đến kiểm tra thì phát hiện chị T. nằm tử vong dưới nền nhà trong tình trạng không mặc quần áo.

Qua kiểm tra, phát hiện nạn nhân bị mất một số tài sản như tiền, dây chuyền vàng…

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, dây chuyền bị mất là dây chuyền vàng trắng (vàng HLV 75%), trọng lượng 16,598gr; mặt dây chuyền vàng trắng không gắn đá (vàng HLV 75%), trọng lượng 4,016gr.

Công an tỉnh thông báo tổ chức, cá nhân biết thông tin về sợi dây chuyền có đặc điểm như trên vui lòng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ 615 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, điện thoại 02743. 824.087; hoặc điều tra viên Hồ Long An, điện thoại 0946.178.239; hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.